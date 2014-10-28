По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, вирусы гриппа не циркулируют.
В области заканчивается прививочная кампания против гриппа. Управление Роспотребнадзора напоминает, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. Вакцинация проводится по месту жительства, по месту работы, в медпунктах предприятий и учебных заведений.
На 27.10.14 г. привито 517520 человек, что составляет 37,3% от численности населения области.
Из них 500000 человек (350 тысяч взрослых и 150 тысяч детей) — из федерального бюджета и 17520 из прочих источников финансирования.
Закуплено 8 тысяч доз ваксигриппа из областного бюджета.