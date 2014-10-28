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В области заканчивается прививочная кампания против гриппа

28 октября 2014, 08:43
В Тюменской области регистрируется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциям. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 10005 случаев заболеваний ОРВИ, грипп не регистрируется. Заболеваемость совокупного населения на уровне порогового значения, снижение к предыдущей неделе -2,3%.

По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, вирусы гриппа не циркулируют.

В области заканчивается прививочная кампания против гриппа. Управление Роспотребнадзора напоминает, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. Вакцинация проводится по месту жительства, по месту работы, в медпунктах предприятий и учебных заведений.

На 27.10.14 г. привито 517520 человек, что составляет 37,3% от численности населения области.

Из них 500000 человек (350 тысяч взрослых и 150 тысяч детей) — из федерального бюджета и 17520 из прочих источников финансирования.

Закуплено 8 тысяч доз ваксигриппа из областного бюджета.

#Новости#Грипп#ОРВИ#Роспотребнадзор#Медицина#Женя#Общество
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