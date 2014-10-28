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У тюменских депутатов недвижимость в Германии, Болгарии и Австрии

28 октября 2014, 12:05
Депутаты Тюменской областной думы, а также их супруги владеют недвижимостью и земельными участками в Австрии, Германии, Болгарии и на Кипре.

У депутата Тюменской областной думы Владимира Пискайкина — крупнейшая по площади недвижимость за границей среди всех российских госслужащих. Помещение площадью 2500 кв.м. в Германии — это деревообрабатывающий цех, говорится в материале Daily.rbc.ru.

Также заместитель председателя комитета по госстроительству и местному самоуправлению Пискайкин владеет квартирой площадью 114 кв.м. в Болгарии, а также отелем в Германии (площадь 5 тыс. кв.м.) — все в долевой собственности. Ему принадлежит и земельный участок площадью 807 кв.м в Германии.

Еще один депутат нашей облдумы Алексей Салмин совместно с супругой владеет домом на Кипре площадью 321 кв.м.

Супруга депутата Тюменской областной думы Игоря Нака является собственницей земельных участков в Австрии и Германии (площадь 624 и 1004 кв.м. соответственно), домом в Австрии площадью 446 кв.м. Также в Австрии у нее есть нежилое помещение и строится квартира. У самого Игоря Нака в собственности лишь 2 квартиры в России, автомобиля нет.

Также квартирой за границей, на Украине, вместе с супругом владеет председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

Источник информации об имуществе и доходах — сайт Тюменской областной думы.

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