У тюменских депутатов недвижимость в Германии, Болгарии и Австрии

Супруга депутата Тюменской областной думы Игоря Нака является собственницей земельных участков в Австрии и Германии (площадь 624 и 1004 кв.м. соответственно), домом в Австрии площадью 446 кв.м. Также в Австрии у нее есть нежилое помещение и строится квартира. У самого Игоря Нака в собственности лишь 2 квартиры в России, автомобиля нет.