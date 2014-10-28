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Сбербанк проводит совместную акцию с Visa

28 октября 2014, 09:19
В Сбербанке стартовала совместная акция с компанией Visa.

Чтобы стать участником акции, необходимо с 20 октября по 20 декабря текущего года оплатить любые покупки по карте Visa Сбербанка. При этом необходимо осуществить минимум 5 транзакций, а каждая следующая транзакция попадет в базу, из которой будут выбираться победители.

Главный приз — один миллион рублей. Приз второго уровня — 1000 бонусов «СПАСИБО». Всего 5 главных и 5000 второстепенных призов.

«Чем больше транзакций осуществит участник, тем больше шансов получить приз. При этом в одной торговой точке в сутки можно осуществить не более двух транзакций», — комментирует директор управления внедрения проектов и продуктов Западно-Сибирского банка Сбербанка Максим Сигин.

Предложение действует на территории Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

С подробными правилами участия в акции можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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