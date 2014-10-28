Сбербанк проводит совместную акцию с Visa

Чтобы стать участником акции, необходимо с 20 октября по 20 декабря текущего года оплатить любые покупки по карте Visa Сбербанка. При этом необходимо осуществить минимум 5 транзакций, а каждая следующая транзакция попадет в базу, из которой будут выбираться победители.