Пьяные подростки ломали скамейки на железнодорожной остановке

«На несовершеннолетних были составлены протоколы об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и проход по железнодорожным путям в неустановленных местах», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.