Пьяные подростки ломали скамейки на железнодорожной остановке

В Тюмени двух подростков застукали за порчей государственного имущества на перегоне «Тюмень — Войновка». Они ломали скамейки на остановочном пункте.
Сотрудники транспортной полиции задержали несовершеннолетних и установили их личности. Как оказалось, 16-летние школьники находились в состоянии алкогольного опьянения.
«На несовершеннолетних были составлены протоколы об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и проход по железнодорожным путям в неустановленных местах», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сумма причиненного ущерба устанавливается.