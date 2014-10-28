Продававшему землю на кладбище мошеннику грозит до 5 лет тюрьмы

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении бригадира рабочих ЗАО «РИУС», который продавал места для захоронений на кладбище «Червишевское-1». 30-летнего Михаила Рязанова обвиняют в мошенничестве.
Как сообщалось ранее, в прокуратуру Калининского округа Тюмени поступила информация о продаже на кладбище «Червишевское-1» земельных участков для захоронения умерших (по закону участки должны предоставляться бесплатно). Для ее проверки в марте 2014 года отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени провел оперативное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которого Рязанов за 150 тысяч рублей выделил «родственнику усопшего» хороший земельный участок для погребения.
Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
«В ходе расследования выявлено 5 продаж мест для захоронений. По версии следствия, все они совершены Рязановым. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
Прокуратура Калининского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.
Отметим, что санкция ч.2 ст. 159 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.