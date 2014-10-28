Продававшему землю на кладбище мошеннику грозит до 5 лет тюрьмы

Как сообщалось ранее, в прокуратуру Калининского округа Тюмени поступила информация о продаже на кладбище «Червишевское-1» земельных участков для захоронения умерших (по закону участки должны предоставляться бесплатно). Для ее проверки в марте 2014 года отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тюмени провел оперативное мероприятие «проверочная закупка», в ходе которого Рязанов за 150 тысяч рублей выделил «родственнику усопшего» хороший земельный участок для погребения.