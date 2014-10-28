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Для Путина создадут супермощный «Царь-двигатель»

28 октября 2014, 11:43
Стало известно о том, что в рамках проекта «Кортеж», который ориентирован на создание премиальных автомобилей для первых лиц государства, для автомобиля президента РФ Владимира Путина будет разработана специальная силовая установка «Царь-двигатель», мощность которого составит 850 лошадиных сил.

В общей сложности для первых лиц страны будет доступно 4 вида двигателей, самый мощный из которых V12 получит рабочий объем в 6-7-литров. Семейство будет включать в себя четыре базовых двигателя, построенных на основе «унифицированного цилиндра». Первый вариант — это моторы L4-турбо мощностью 200–250 л.с. для новых автомобилей «УАЗ», которые при желании можно будет применить для любых других отечественных моделей «ГАЗ» и «ВАЗ». Вторым в семействе идет двигатель V6-турбо мощностью 350–400 л.с. для серийных автомобилей семейства ЕМП в ценовых группах «Бизнес» (2–3 млн руб.) и «Премиум» (3–5 млн руб.).

Производство всех моторов будет осуществляться в России, изготовление прототипов всех серий в 2015–2017 годах будет произведено в НАМИ. По словам главы ФГУП НАМИ Максима Нагайцева, такого объемного и технически совершенного мотора на данный момент в мире не существует.

Отметим, что в феврале этого года правительство РФ выделило Минпромторгу 3,6 млрд руб. на создание автомобиля для первых лиц государства.

#Новости#Автомобили#Владимир Путин#Транспорт#Маша#Общество
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