Для Путина создадут супермощный «Царь-двигатель»

В общей сложности для первых лиц страны будет доступно 4 вида двигателей, самый мощный из которых V12 получит рабочий объем в 6-7-литров. Семейство будет включать в себя четыре базовых двигателя, построенных на основе «унифицированного цилиндра». Первый вариант — это моторы L4-турбо мощностью 200–250 л.с. для новых автомобилей «УАЗ», которые при желании можно будет применить для любых других отечественных моделей «ГАЗ» и «ВАЗ». Вторым в семействе идет двигатель V6-турбо мощностью 350–400 л.с. для серийных автомобилей семейства ЕМП в ценовых группах «Бизнес» (2–3 млн руб.) и «Премиум» (3–5 млн руб.).