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В «Рубин» из Альметьевска вернулся воспитанник тюменского хоккея

27 октября 2014, 11:26
Состав тюменского «Рубина» пополнился новым игроком. 25-летний нападающий Альберт Загидуллин перешел в клуб из альметьевского «Нефтяника», где он провел прошлый сезон.

Как сообщает пресс-служба ХК «Рубин», новоиспеченный форвард является воспитанником тюменского хоккея. Он выступал за «Газовик» в первенстве России среди команд первой лиги. В 2010 году играл за «Олимпию» из Кирово-Чепецка, проведя 60 игр в МХЛ. Затем в течение двух лет защищал цвета ХК «Саров» в ВХЛ.

В общей сложности в МХЛ и ВХЛ Загидуллин провел 188 матчей, заработав 106 очков по системе «гол-пас» (46+60). Семь голов новобранца «Рубина» стали победными. Показатель полезности равен 5 с положительным знаком.

Болельщикам «Рубина» Загидуллин, пожалуй, запомнился серией первого раунда в плей-офф ВХЛ 2013 года между тюменским клубом и ХК «Саров». Тогда противостояние команд закончилось со счетом 3:2 в пользу «Рубина». Загидуллин же забросил в ворота тюменской команды две шайбы.

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