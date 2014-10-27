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В осенние каникулы открылись пришкольные лагеря

27 октября 2014, 10:22
Школьные осенние каникулы, которые продлятся с 27 октября по 4 ноября, обещают быть насыщенными и занимательными. Как правило, лагеря дневного пребывания начинают свою работу в летнее время. В этом году было принято решение об открытии детских оздоровительных лагерей в школах города в период осенних каникул.
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Тюмень

Школьные осенние каникулы, которые продлятся с 27 октября по 4 ноября, обещают быть насыщенными и занимательными. Как правило, лагеря дневного пребывания начинают свою работу в летнее время. В этом году было принято решение об открытии детских оздоровительных лагерей в школах города в период осенних каникул.

«В нашем городе на протяжении нескольких лет организуется отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних в каникулярное время. Практика открытия лагерей в осенние каникулы уже имела место быть. Сейчас лагеря пользуются большим спросом среди тюменцев, и мы решили возобновить добрую традицию», — отметила Юлия Зотова, главный специалист отдела воспитательной работы департамента образования Администрации города Тюмени.

Сегодня осенние оздоровительные лагеря открылись на базе 23 общеобразовательных учреждений. Организованным отдыхом планируется охватить более 1 500 школьников. В лагерях дневного пребывания организовано трехразовое питание в соответствии с согласованным управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 10-дневным примерным меню. В рацион питания детей включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Режим работы лагеря: с 8.30 до 18.00.

Отметим, что во всех образовательных учреждениях разработан план мероприятий на период осенних каникул. Школьников ждут спортивные соревнования, интеллектуально-развлекательные мероприятия с участием педагогов и родителей. Запланировано посещение выставок, театров, выезды на турбазы.

Также в некоторых тюменских школах организованы образовательные маршруты в города Российской Федерации. Во всех школах города продолжают работу по расписанию кружки и секции различной направленности, сообщают в департаменте образования администрации г. Тюмени.

Фото: http://spletnik72.ru

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