В осенние каникулы открылись пришкольные лагеря

Школьные осенние каникулы, которые продлятся с 27 октября по 4 ноября, обещают быть насыщенными и занимательными. Как правило, лагеря дневного пребывания начинают свою работу в летнее время. В этом году было принято решение об открытии детских оздоровительных лагерей в школах города в период осенних каникул.

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