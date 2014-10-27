Тюменцы чаще всего называют своих дочерей Викториями

Как сообщает управление записи актов гражданского состояния региона, в десятку наиболее популярных имен для девочек вошли: Виктория, Анастасия, Дарья, Мария, Анна, Полина, Елизавета, Екатерина, Ксения, Арина. Для мальчиков тюменские родители чаще всего выбирали такие имена, как Артем, Александр, Иван, Максим, Дмитрий, Кирилл, Матвей, Михаил, Егор, Роман.
Редкими именами в области стали имена восточного происхождения, все они начинаются с буквы «А»: Абдулхамид, Абдулложон, Абдул-Керим, Абдуллах, Абдулвохид, женские: Авия, Авсана, Адия, Адема, Адиба.
Всего за девять месяцев 2014 года в Тюменской области появилось на свет и зарегистрировано в органах ЗАГС 18 599 новорожденных, из них 9 594 мальчика и 9 005 девочек.
Фото: my19edwin.livejournal.com