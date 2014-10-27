Тюменские самовольщики прикрываются ветеранами

«Большинство самовольщиков без всякого угрызения совести пользовались водопроводом, не имея на то законных оснований и по сути воровали воду. У части из них договор с водоканалом имелся, но лишь на пользование водоразборной колонкой, где норматив составляет 0,6 кубических метров в месяц на человека. Таким образом, эти абоненты по существующим тарифам, платили за пользование центральным водопроводом, как за водоразборную колонку, всего 12,67 рублей в месяц с человека», — рассказывает Екатерина Шаркова, директор по сбыту компании «Тюмень Водоканал».
В этом году, следуя федеральному законодательству, специалисты водоканала провели целую череду рейдов по частному сектору, с целью выявления такого самовольного пользования водой. Результат превзошел все ожидания. Всем самовольщикам, согласно Постановлению Правительства РФ № 354 о «Правилах оказания коммунальных услуг» и Постановлению правительства РФ № 776 о «Правилах организации коммерческого учёта», было произведено начисление за последние шесть месяцев по сечению трубы.
«Именно так предписывает федеральное законодательство производить начисления для тех, кто самовольно пользуется услугами центрального водоснабжения, — поясняет Екатерина Шаркова, — в среднем для частного дома в таком случае начисления составляют около 70 тысяч рублей. При этом мы на протяжении многих лет регулярно проводили амнистии для самовольщиков и призывали прийти и узаконить врезки. Кто отреагировал и пришёл, сейчас не имеет проблем, кто же предпочёл продолжать незаконно пользоваться водой, теперь должны пенять, прежде всего, на себя».
Тем временем, в водоканал посыпались коллективные письма от жителей частного сектора.
«Многие стараются манипулировать тем, что на их улице живёт, к примеру, ветеран и поэтому, по мнению заявителей, водоканал должен „простить“ всей улице самовольное пользование водой или тем, что подключились они к водопроводу еще в 60-70-е годы и никого при этом не смущает тот факт, что на протяжении долгих лет они платили за водоразборную колонку, при этом пользуясь водопроводом и ни разу не задумались о том, чтобы узаконить свой водопровод, — добавляет Екатерина Шаркова, — такие законные, пусть и жёсткие меры, позволяют бороться с незаконными врезками и неучтёнными потерями воды. Каждый должен понимать, что самовольщики, воруя воду, не только наносят ущерб тюменской водопроводно-канализационной системе, но и без зазрения совести залазят в карман добросовестных потребителей, увеличивая объём неучтённых потерь воды. Мы намерены с этим бороться в интересах наших добросовестных потребителей так, как нам это предписывает закон».
Тем не менее, стоит отметить, что каждый случай самовольного пользования услугами холодного водоснабжения и водоотведения рассматривается индивидуально, перед тем как произвести начисление, предусмотренные законом, специалисты тюменского водоканала рассматривают все доводы самовольщика, в том числе о его социальном положении, при наличии подтверждающих документов, специалисты предприятия готовы в каждом случае находить компромиссное решение, не противоречащее закону, сообщает руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.