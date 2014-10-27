Тюменские самовольщики прикрываются ветеранами

«Многие стараются манипулировать тем, что на их улице живёт, к примеру, ветеран и поэтому, по мнению заявителей, водоканал должен „простить“ всей улице самовольное пользование водой или тем, что подключились они к водопроводу еще в 60-70-е годы и никого при этом не смущает тот факт, что на протяжении долгих лет они платили за водоразборную колонку, при этом пользуясь водопроводом и ни разу не задумались о том, чтобы узаконить свой водопровод, — добавляет Екатерина Шаркова, — такие законные, пусть и жёсткие меры, позволяют бороться с незаконными врезками и неучтёнными потерями воды. Каждый должен понимать, что самовольщики, воруя воду, не только наносят ущерб тюменской водопроводно-канализационной системе, но и без зазрения совести залазят в карман добросовестных потребителей, увеличивая объём неучтённых потерь воды. Мы намерены с этим бороться в интересах наших добросовестных потребителей так, как нам это предписывает закон».