Тюменец на «Лада Приора» — чемпион сити-квеста от «Авторадио»!

Первой прошла все точки в городе и вернулась на точку старта команда Ивана Порошина на «Лада Приора» ! Победителю торжественно вручили комплект новеньких зимних шин от «Авторадио». Отметим, сити-квесты от первого автомобильного проходят четвертый год подряд и всегда собирают автомобилистов, любящих скорость и здоровый азарт! До встречи в следующем году!