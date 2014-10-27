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Тюменец на «Лада Приора» — чемпион сити-квеста от «Авторадио»!

27 октября 2014, 13:57
В минувшие выходные «Авторадио» и ГИБДД г. Тюмени провели сити-квест, посвященный дню автомобилиста «В новую зиму на новой резине»!

В минувшие выходные «Авторадио» и ГИБДД Тюмени провели сити-квест, посвященный дню автомобилиста «В новую зиму на новой резине»!

В квесте приняли участие 22 команды, состоящие из водителя, штурмана и фотографа.

Первой прошла все точки в городе и вернулась на точку старта команда Ивана Порошина на «Лада Приора» ! Победителю торжественно вручили комплект новеньких зимних шин от «Авторадио». Отметим, сити-квесты от первого автомобильного проходят четвертый год подряд и всегда собирают автомобилистов, любящих скорость и здоровый азарт! До встречи в следующем году!

#Новости#Автомобили#Сити-квест#Авторадио#Конкурсы#Транспорт#Маша#Общество
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