Тюменец на «Лада Приора» — чемпион сити-квеста от «Авторадио»!

В минувшие выходные «Авторадио» и ГИБДД Тюмени провели сити-квест, посвященный дню автомобилиста «В новую зиму на новой резине»!
В квесте приняли участие 22 команды, состоящие из водителя, штурмана и фотографа.
Первой прошла все точки в городе и вернулась на точку старта команда Ивана Порошина на «Лада Приора» ! Победителю торжественно вручили комплект новеньких зимних шин от «Авторадио». Отметим, сити-квесты от первого автомобильного проходят четвертый год подряд и всегда собирают автомобилистов, любящих скорость и здоровый азарт! До встречи в следующем году!