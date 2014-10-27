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Торговавших «солью» и «спайсом» приятелей ждет суд

27 октября 2014, 12:29
Направлено в суд уголовное дело в отношении двух молодых тюменцев — 21-летнего Максима Швецова и 23-летнего Максима Долженко. Они обвиняются в совершении ряда наркопреступлений.
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Тюмень

Направлено в суд уголовное дело в отношении двух молодых тюменцев — 21-летнего Максима Швецова и 23-летнего Максима Долженко. Они обвиняются в совершении ряда наркопреступлений.

В декабре 2013 года Швецов на одном из сайтов нашел объявление, что требуется курьер для закладок наркотиков. Данная работа заинтересовала молодого человека, и он через ICQ связался с «работодателем». Швецов должен был из тайника забирать крупные партии синтетических наркотиков (т.н. «соли») и делать закладки, адреса которых сообщать продавцу. Зарплата была сдельная и зависела от количества сделанных закладок. Через некоторое время к Швецову присоединился его знакомый Долженко.

Впоследствии параллельно с «солью» приятели решили заняться и сбытом спайса. Они покупали реагент, готовили курительную смесь и реализовывали ее через тайники, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Вскоре о деятельности наркодуэта стало известно сотрудникам наркоконтроля. В ходе спецмероприятий, проведенных с 4 по 15 апреля 2014 г., из тайников, жилища Швецова, а также у Долженко в общей сложности было изъято более 60 граммов различных синтетических наркотиков («соли» и «спайса»).

Теперь молодые люди обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере) и ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1. УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Швецов по решению суда заключен под стражу, Долженко находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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