Роспотребнадзор: селфи — причина заражения вшами

Делая подобные снимки, участники соприкасаются головами, позволяя вшам перебираться с одного хозяина на другого, говорится в памятке по борьбе с педикулезом.
«Причиной распространения педикулеза среди подростков, по мнению экспертов, стало увлечение „селфи“-фотографией, при которой совместные съемки группы подростков или пары способствуют передаче паразитов при соприкосновении головами, поскольку это основной путь передачи вшей», — говорится в сообщении.
Между тем «в организованный детский коллектив запрещается принимать детей, пораженных педикулезом (вши, гниды)», указывают санитарные врачи.
Тема неуместности «селфи» в некоторых ситуациях не раз поднималась среди разных представителей общественности. Так, в октябре заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что фотографирование паломниками самих себя на фоне святынь ислама в Мекке с публикацией и обсуждением этих снимков в социальных сетях не может одобряться, если это отвлекает верующих от главного — правильного совершения хаджа.
«Селфи» — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала, шнура и/или таймера. Термин приобрел популярность в начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных фотокамер в мобильных устройствах.