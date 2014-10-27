Роспотребнадзор: селфи — причина заражения вшами

Тема неуместности «селфи» в некоторых ситуациях не раз поднималась среди разных представителей общественности. Так, в октябре заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что фотографирование паломниками самих себя на фоне святынь ислама в Мекке с публикацией и обсуждением этих снимков в социальных сетях не может одобряться, если это отвлекает верующих от главного — правильного совершения хаджа.