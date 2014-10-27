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Полиция приехала вызволять женщину и нашла тайник с оружием

27 октября 2014, 12:50
Полицейские обнаружили в обычной тюменской квартире тайник с оружием и боеприпасами. При этом оперативники ехали туда, чтобы вызволить удерживаемую в неволе женщину.
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Тюмень

Полицейские обнаружили в обычной тюменской квартире тайник с оружием и боеприпасами. При этом оперативники ехали туда, чтобы вызволить удерживаемую в неволе женщину.

В ночь на понедельник, 27 октября, в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени поступила информация о незаконном удержании женщины в квартире. На место были незамедлительно направлены экипажи полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции № 4.

Полицию вызвал бывший супруг плененной женщины. Он попытался самостоятельно проникнуть в квартиру, однако в него выстрелили через дверь. К счастью, мужчина не был ранен. Прибывшие сотрудники полиции, проникнув в квартиру, задержали 40-летнего гражданина, который зарегистрирован в Ханты-Мансийске и ранее не был судим.

Квартира задержанного была осмотрена кинологами со служебными собаками. Полицейские обнаружили тайник, в котором хранилось несколько единиц различного огнестрельного оружия и боеприпасов.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что сотрудники полиции в настоящее время разбираются в произошедшем, проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств. У всех участников разыгравшейся ночной драмы своя версия по поводу случившегося, поэтому информация о незаконном удержании женщины в квартире еще не стала материалом уголовного дела. Расследование находится на постоянном контроле руководства УМВД России по г. Тюмени и УМВД России по Тюменской области.

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