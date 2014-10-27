Полиция приехала вызволять женщину и нашла тайник с оружием

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что сотрудники полиции в настоящее время разбираются в произошедшем, проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств. У всех участников разыгравшейся ночной драмы своя версия по поводу случившегося, поэтому информация о незаконном удержании женщины в квартире еще не стала материалом уголовного дела. Расследование находится на постоянном контроле руководства УМВД России по г. Тюмени и УМВД России по Тюменской области.