«Лада» насмерть сбила 40-летнего ялуторовчанина

Еще одна «Лада» загорелась на ходу и улетела в кювет на 2 км автодороги Новяткино — Балаганы в Викуловском районе. Предварительно, машина была технически неисправна. 53-летний водитель «Лады» получил ожоги 2-3-й степеней спины и конечностей.