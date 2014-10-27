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«Лада» насмерть сбила 40-летнего ялуторовчанина

27 октября 2014, 10:43
Две «Лады» стали виновниками ДТП в минувшее воскресенье. Один из пострадавших получил сильные ожоги, второй погиб.

На 161-м км автодороги Шадринск — Ялуторовск около шести часов вечера «Лада» 15-й модели сбила пешехода, который шел по проезжей части в попутном с транспортом направлении. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, 40-летний пешеход, житель Ялуторовска, погиб.

Еще одна «Лада» загорелась на ходу и улетела в кювет на 2 км автодороги Новяткино — Балаганы в Викуловском районе. Предварительно, машина была технически неисправна. 53-летний водитель «Лады» получил ожоги 2-3-й степеней спины и конечностей.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 12 дорожных аварий, в них погиб один человек, 14 были ранены.

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