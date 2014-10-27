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ГИБДД Тюмени обеспокоена ростом числа «пьяных» ДТП

27 октября 2014, 14:53
В минувшие пятницу и выходные дни инспекторы ГИБДД Тюменской области отстранили от управления транспортными средствами более 150 водителей. Только за одну ночь в Тюмени задержали 27 нетрезвых водителей.
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Полиция

В минувшие пятницу и выходные дни инспекторы ГИБДД Тюменской области отстранили от управления транспортными средствами более 150 водителей. Только за одну ночь в Тюмени задержали 27 нетрезвых водителей.

В последнее время участились случаи, когда сотрудникам Госавтоинспекции приходится применять оружие для задержания неадекватных водителей. Напомним, в минувшее воскресенье в центре областной столицы инспекторам полка ДПС пришлось применить оружие для задержания такого водителя, после того как его автомобиль сбил стажера полиции. Как выяснилось, 32-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В 2009-м году его уже лишали водительских прав за аналогичное нарушение.

Пресс-служба ГИБДД Тюменской области напоминает, в случае неповиновения сотрудникам полиции, причинения вреда здоровью сотрудника, либо другого участника дорожного движения, закон предусматривает уголовную ответственность. За совершение ДТП, в котором погибли люди, если его виновник был нетрезв, ему грозит до 9-ти лет лишения свободы. Применение насилия в отношении представителя власти грозит сроком лишения свободы до 10-ти лет.

#Новости#Полиция#Транспорт#Маша#Общество
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