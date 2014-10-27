ГИБДД Тюмени обеспокоена ростом числа «пьяных» ДТП

В последнее время участились случаи, когда сотрудникам Госавтоинспекции приходится применять оружие для задержания неадекватных водителей. Напомним, в минувшее воскресенье в центре областной столицы инспекторам полка ДПС пришлось применить оружие для задержания такого водителя, после того как его автомобиль сбил стажера полиции. Как выяснилось, 32-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В 2009-м году его уже лишали водительских прав за аналогичное нарушение.