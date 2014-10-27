Безопасный интернет-ресурс для детей заработает к концу года

«Портал представляет из себя поисковик с нашей собственной коллекцией безопасных сайтов, специально отобранных модераторами. Планируем отобрать несколько тысяч полезных сайтов, — отметил Козлов. — Кроме того, будет размещен и каталог с ссылками на сайты, которые мы будем советовать посетить. Мы понимаем, что детям нужно предлагать работать с сайтами проактивно, а не реактивно».
На портал родители также смогут сами добавлять безопасные и интересные, на их взгляд, ресурсы. Ссылки на сайты можно будет присылать через специальную форму добавления. Перед запуском все сайты будут просмотрены и проверены.
Фото: http://blog.slando.ua