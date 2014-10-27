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Безопасный интернет-ресурс для детей заработает к концу года

27 октября 2014, 15:25
До конца года поисково-сервисный портал «Спутник» запустит ресурс с безопасными детскими сайтами. Об этом сообщил директор по продуктам компании «Спутник» Михаил Козлов. Проект ориентирован на школьников младших и средних классов.
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Дети

«Портал представляет из себя поисковик с нашей собственной коллекцией безопасных сайтов, специально отобранных модераторами. Планируем отобрать несколько тысяч полезных сайтов, — отметил Козлов. — Кроме того, будет размещен и каталог с ссылками на сайты, которые мы будем советовать посетить. Мы понимаем, что детям нужно предлагать работать с сайтами проактивно, а не реактивно».

На портал родители также смогут сами добавлять безопасные и интересные, на их взгляд, ресурсы. Ссылки на сайты можно будет присылать через специальную форму добавления. Перед запуском все сайты будут просмотрены и проверены.

Фото: http://blog.slando.ua

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