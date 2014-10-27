Беременная девушка пострадала в ДТП из-за пьяного водителя

Автомобиль Renault Megane въехал в ограждение на ул. Федюнинского в первом часу ночи. 28-летний водитель был пьян, он получил травму головы, рваные раны лба и губы. Часом позже на ул. Пермякова, в районе автовокзала, ВАЗ-21140 въехал в стоящий у светофора Nissan. «Ладой» управлял 25-летний нетрезвый молодой человек. Он остался цел, 24-летняя беременная пассажирка получила перелом ноги и черепно-мозговую травму, по предварительным данным, девушка также была в состоянии опьянения.