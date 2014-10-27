Беременная девушка пострадала в ДТП из-за пьяного водителя

Автомобиль Renault Megane въехал в ограждение на ул. Федюнинского в первом часу ночи. 28-летний водитель был пьян, он получил травму головы, рваные раны лба и губы. Часом позже на ул. Пермякова, в районе автовокзала, ВАЗ-21140 въехал в стоящий у светофора Nissan. «Ладой» управлял 25-летний нетрезвый молодой человек. Он остался цел, 24-летняя беременная пассажирка получила перелом ноги и черепно-мозговую травму, по предварительным данным, девушка также была в состоянии опьянения.
В третьем часу ночи на ул. Орджоникидзе столкнулись «Лада Приора» и Toyota Land Cruiser. Предварительно, 20-летний водитель «Лады» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Молодой человек, находившийся за рулем отечественного автомобиля, получил ссадины лица и ушиб глаза, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
В 2:30 этой же ночи на ул. Мельникайте столкнулись Honda Fit 89-го региона и ВАЗ-21099. По предварительным данным, 24-летний водитель Honda выехал на встречную полосу. Пассажир и 19-летний пассажир автомобиля Honda получили тяжелые повреждения: у водителя перелом таза, раны ноги, у пассажира переломы таза, ребер и черепно-мозговая травма.