Агрессивных собак отловят на Герцена и Щербакова

На территории города сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак. Жители Тюмени могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также в Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б, телефон 41-32-75, сообщают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.