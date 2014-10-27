Агрессивных собак отловят на Герцена и Щербакова

На территории города сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак. Жители Тюмени могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства вакциной в ветеринарных клиниках города, а также в Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77-б, телефон 41-32-75, сообщают в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.
Сообщение о необходимости отлова и подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного в специализированную организацию по отлову:
Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208., тел.: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, тел.: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, тел.: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, тел.: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник-четверг с 7:45 до 19.00; пятница с 8:00 до 17:00.
МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133. Телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00; пятница с 8:00 до 16:00;
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