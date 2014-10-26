Реклама на радио и ТВ будет тише

В первом чтении законопроект был принят в июне 2014 года.
Принятый закон вносит изменения в статьи 14 и 15 закона «О рекламе». Теперь факты превышения уровня звука рекламы над громкостью теле- и радиопрограмм будет устанавливать ФАС России на основании специальной методики измерения. А Минкомсвязи будет утверждать нормы громкости звуковых сигналов.
В действующей на сегодня редакции закона «О рекламе» уже есть требование о непревышении рекламными роликами громкости звука передач, однако предписывается осуществлять контроль за этим на основе технического регламента, который так не был принят. Поэтому задача равной громкости рекламы и передач на практике не решена.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, с проблемой более громкого звучания рекламы, чем самой теле-, радиопередачи, в которой она размещается, сталкиваются в разных странах мира, при этом на данный момент единый подход к решению данной проблемы не выработан. Сложность решения данной проблемы обусловлена тем, что различие между уровнями громкости рекламы и теле-, радиопередачи, воспринимаемое потребителями и вызывающее их раздражение, носит субъективный характер.
Вопрос об урегулировании громкости рекламы и прерываемых ею теле- и радиопрограмм пытаются решить на протяжении нескольких лет. В 2011 году ФАС совместно с Минкомсвязи подготовили проект поправок в закон «О рекламе» — о независимой экспертизе громкости теле- и радиоэфира, но тогда проект получил отрицательное заключение МЭР.
В начале 2013 года ФАС снова предложила сделать рекламу на радио и телевидении тише прерываемых ею теле- и радиопрограмм и обратилось в правительство, а в январе 2013 года президент Владимир Путин поручил правительству уравнять громкость рекламы и громкость теле- и радиопередач.
Фото: uralkurort.ru