Реклама на радио и ТВ будет тише

Согласно пояснительной записке к законопроекту, с проблемой более громкого звучания рекламы, чем самой теле-, радиопередачи, в которой она размещается, сталкиваются в разных странах мира, при этом на данный момент единый подход к решению данной проблемы не выработан. Сложность решения данной проблемы обусловлена тем, что различие между уровнями громкости рекламы и теле-, радиопередачи, воспринимаемое потребителями и вызывающее их раздражение, носит субъективный характер.