nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Почти 40% обратившихся в Роспотребнадзор недовольны торговлей

26 октября 2014, 10:57
С каждым годом количество обращений в общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Тюменской области растет. Преимущественно обращения поступают от жителей города Тюмени.
Сюжет
Тюмень

За 9 месяцев 2014 года поступило 7886 обращений граждан. Из них 3577 обращений в письменном виде, 3773 звонка, 536 посетителей общественной приемной остались удовлетворены, получив устную консультацию.

По вопросам защиты прав потребителей в адрес Управления поступило 1206 письменных обращений, по тематике санитарного законодательства — 1244 обращения, по иным вопросам деятельности Управления (надзора на транспорте, эпидемиологического надзора, регистрации и лицензирования, юридическим) — 1127.

38% обращений по защите прав потребителей содержали жалобы на нарушение прав в сфере розничной торговли, 15% жалоб — на финансовые услуги, 10% — на услуги связи, 5% — на жилищно-коммунальные услуги, 4% — на бытовые услуги (услуги химчистки, пошива одежды, ремонта обуви, парикмахерские услуги и др.). Также граждане обращались в Управление по вопросам долевого строительства, транспортным, туристическим услугам.

В структуре обращений по санитарно-эпидемиологическому благополучию 58% обращений касались нарушения условий проживания в жилых помещениях, 15% — качества воды, 13% — нарушения порядка временного хранения мусора на придомовой территории, 9% затрагивали вопросы качества пищевых продуктов. Также поступали обращения по поводу загрязнения окружающей среды, нарушения условий воспитания и обучения.

В общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно по рабочим дням ведется прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, принимаются обращения в письменном и электронном виде.

Направить обращение в электронном виде можно в соответствующем разделе официального сайта либо на электронную почту: [email protected] Получить консультацию по телефону можно, позвонив по номеру «горячей линии»: 20-86-66.

Фото: oreninform.ru

#Новости#Обращения граждан#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25