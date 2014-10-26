Почти 40% обратившихся в Роспотребнадзор недовольны торговлей

За 9 месяцев 2014 года поступило 7886 обращений граждан. Из них 3577 обращений в письменном виде, 3773 звонка, 536 посетителей общественной приемной остались удовлетворены, получив устную консультацию.
По вопросам защиты прав потребителей в адрес Управления поступило 1206 письменных обращений, по тематике санитарного законодательства — 1244 обращения, по иным вопросам деятельности Управления (надзора на транспорте, эпидемиологического надзора, регистрации и лицензирования, юридическим) — 1127.
38% обращений по защите прав потребителей содержали жалобы на нарушение прав в сфере розничной торговли, 15% жалоб — на финансовые услуги, 10% — на услуги связи, 5% — на жилищно-коммунальные услуги, 4% — на бытовые услуги (услуги химчистки, пошива одежды, ремонта обуви, парикмахерские услуги и др.). Также граждане обращались в Управление по вопросам долевого строительства, транспортным, туристическим услугам.
В структуре обращений по санитарно-эпидемиологическому благополучию 58% обращений касались нарушения условий проживания в жилых помещениях, 15% — качества воды, 13% — нарушения порядка временного хранения мусора на придомовой территории, 9% затрагивали вопросы качества пищевых продуктов. Также поступали обращения по поводу загрязнения окружающей среды, нарушения условий воспитания и обучения.
В общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Тюменской области ежедневно по рабочим дням ведется прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, принимаются обращения в письменном и электронном виде.
Направить обращение в электронном виде можно в соответствующем разделе официального сайта либо на электронную почту: [email protected] Получить консультацию по телефону можно, позвонив по номеру «горячей линии»: 20-86-66.
Фото: oreninform.ru