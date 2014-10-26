Почти 40% обратившихся в Роспотребнадзор недовольны торговлей

38% обращений по защите прав потребителей содержали жалобы на нарушение прав в сфере розничной торговли, 15% жалоб — на финансовые услуги, 10% — на услуги связи, 5% — на жилищно-коммунальные услуги, 4% — на бытовые услуги (услуги химчистки, пошива одежды, ремонта обуви, парикмахерские услуги и др.). Также граждане обращались в Управление по вопросам долевого строительства, транспортным, туристическим услугам.