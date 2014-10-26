Красная метка появится на некоторых продуктах питания

Как рассказал заместитель секретаря российской Общественной палаты Владислав Гриб, красным ценником отметят товары с наиболее опасными добавками. «Ученые уже доказали, некоторые усилители вкуса и красители, иначе как ядом и назвать нельзя. Е626, который обычно добавляют в сосиски, вызывает кишечные расстройства. Е310 часто используется в конфетах, он приводит к сыпи. А Е131, который применяют при производстве твердых сыров — одна из причин заболевания раком. Консерванты также опасны: сорбиновая кислота Е200 — провоцирует приступы астмы, Е235 или натамицин, вызывает аллергические реакции, Е264 — ацетат аммония — вызывает тошноту».