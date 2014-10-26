Красная метка появится на некоторых продуктах питания

В Общественной палате РФ предложили обозначать специальными ценниками товары с пищевыми добавками. Планируется, что бирки будут двух цветов: красными и желтыми. Такими же яркими, как сами добавки, которые придают колбасе и конфетам столь привлекательный вид. Об этом пишет tvzvezda.ru.
Как рассказал заместитель секретаря российской Общественной палаты Владислав Гриб, красным ценником отметят товары с наиболее опасными добавками. «Ученые уже доказали, некоторые усилители вкуса и красители, иначе как ядом и назвать нельзя. Е626, который обычно добавляют в сосиски, вызывает кишечные расстройства. Е310 часто используется в конфетах, он приводит к сыпи. А Е131, который применяют при производстве твердых сыров — одна из причин заболевания раком. Консерванты также опасны: сорбиновая кислота Е200 — провоцирует приступы астмы, Е235 или натамицин, вызывает аллергические реакции, Е264 — ацетат аммония — вызывает тошноту».
Продукты с наименее опасными красителями и консервантами получат желтые ценники. Это поможет каждому покупателю лучше ориентироваться в многочисленных «Е». Ведь не все они опасны для нашего здоровья. Безвредная лимонная кислота, например, тоже обозначается как Е-компонент.
Ритейлерам и производителям от таких перемен ни жарко, ни холодно. Они — как продавали товар, так и будут продавать. А вот покупатели вместе с очевидными плюсами — им укажут, какой продукт опасен, скорее всего, получат и значительный минус. Дополнительная расцветка повлияет на стоимость упаковки, а та — в конечном счете — на стоимость товара.
Фото: vk.com