Воды в районе улицы Энергетиков не будет до вечера

В настоящее время ремонтные бригады проводят замену поврежденного участка трубы диаметром 300 мм. Работы осложняются большой глубиной залегания коммуникаций, так и их длиной — сотрудникам «Тюмень водоканала» предстоит заменить два метра чугунной трубы «Труба довольно старая. Чугун в холодную погоду становится хрупким как стекло и ломается из-за подвижек грунта. На этом участке труба лопнула и вдоль, и поперек, — пояснил пресс-секретарь „Тюмень Водоканала“ Иван Камельских. — Сейчас наши сотрудники завершили раскопки и приступили к замене участка».