Воды в районе улицы Энергетиков не будет до вечера

В настоящее время ремонтные бригады проводят замену поврежденного участка трубы диаметром 300 мм. Работы осложняются большой глубиной залегания коммуникаций, так и их длиной — сотрудникам «Тюмень водоканала» предстоит заменить два метра чугунной трубы «Труба довольно старая. Чугун в холодную погоду становится хрупким как стекло и ломается из-за подвижек грунта. На этом участке труба лопнула и вдоль, и поперек, — пояснил пресс-секретарь „Тюмень Водоканала“ Иван Камельских. — Сейчас наши сотрудники завершили раскопки и приступили к замене участка».
Аварию на другом участке в районе улицы Володарского сотрудники водоканала ликвидировали к 11 часам вечера. Там обошлось без аварийных отключений, поскольку одновременно с этим проводилась врезка коммуникаций строящегося жилого дома в этом районе. Примечательно, что повреждена оказалась также чугунная труба, на этот раз диаметром 150 мм.
Что касается аварии на Энергетиков, то без воды остались дома по улицам Республики, Пермякова, Рижская, Текстильная, Парфенова и Энергетиков, а также административные здания, одно медицинское учреждение и два учебных заведения. Организован подвоз воды, график опубликован на сайте «Тюмень Водоканала».