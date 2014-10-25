«Рубин» победил в овертайме курганских соседей

Нападающий гостей Дмитрий Уткин создал первый опасный момент у ворот тюменцев в начале первого тайма, однако, первый гол ближе к экватору отрезка все-таки соорудили хоккеисты «Рубина». Шайба получилась довольно замысловатой: сначала Владимир Филатов переправил ее Александру Швецову, снаряд отскочил от штанги на «пятачок», где нашел клюшку Джоша Лундена. Затем последовала череда удалений с обеих сторон, под конец периода Дмитрий Цыбин имел все шансы увеличить отрыв «Рубина», однако, шайбу с полуметра парировал голкипер гостей Глеб Евдокимов.
Второй период ознаменовался тремя шайбами, все они были заброшены в большинстве. Сначала после череды спасений ворот со стороны Дениса Францкевича на 24-ой минуте курганцы все-таки сравняли счет. Затем хозяев вновь вывел вперед Цыбин. Статус-кво курганцы восстановили за несколько минут до сирены, отличился Дмитрий Кугут.
Заключительный отрезок матча выдался особенно пресным, в итоге игра была переведена в овертайм, где «рубиновцы», действуя с позиции силы, добились своего. На 62-й минуте Сергей Тополь направил шайбу в ворота. Ему ассистировали Севостьянов и Адамчук.