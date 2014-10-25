nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Рубин» победил в овертайме курганских соседей

25 октября 2014, 09:41
«Рубин» прервал череду поражений победой в овертайме на домашнем стадионе 24 октября. Тюменские хоккеисты одолели «Зауралье» из Кургана со счетом 3:2.

Нападающий гостей Дмитрий Уткин создал первый опасный момент у ворот тюменцев в начале первого тайма, однако, первый гол ближе к экватору отрезка все-таки соорудили хоккеисты «Рубина». Шайба получилась довольно замысловатой: сначала Владимир Филатов переправил ее Александру Швецову, снаряд отскочил от штанги на «пятачок», где нашел клюшку Джоша Лундена. Затем последовала череда удалений с обеих сторон, под конец периода Дмитрий Цыбин имел все шансы увеличить отрыв «Рубина», однако, шайбу с полуметра парировал голкипер гостей Глеб Евдокимов.

Второй период ознаменовался тремя шайбами, все они были заброшены в большинстве. Сначала после череды спасений ворот со стороны Дениса Францкевича на 24-ой минуте курганцы все-таки сравняли счет. Затем хозяев вновь вывел вперед Цыбин. Статус-кво курганцы восстановили за несколько минут до сирены, отличился Дмитрий Кугут.

Заключительный отрезок матча выдался особенно пресным, в итоге игра была переведена в овертайм, где «рубиновцы», действуя с позиции силы, добились своего. На 62-й минуте Сергей Тополь направил шайбу в ворота. Ему ассистировали Севостьянов и Адамчук.

#Новости#ХК Рубин#Высшая хоккейная лига#Хоккей#Алексей#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25