ГИБДД проследит, чтобы дети не играли в «царя горы»

Сотрудники ГИБДД намерены проследить за безопасностью на кучах снега, которые накатали дорожные службы во время уборки снега. Очень часто дети используют их для катания и игр в «царя горы», из-за чего создается реальная угроза их попадания под колеса автомобилей.

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