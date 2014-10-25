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ГИБДД проследит, чтобы дети не играли в «царя горы»

25 октября 2014, 11:13
Сотрудники ГИБДД намерены проследить за безопасностью на кучах снега, которые накатали дорожные службы во время уборки снега. Очень часто дети используют их для катания и игр в «царя горы», из-за чего создается реальная угроза их попадания под колеса автомобилей.

Сотрудники ГИБДД, по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции проведут совместные с администрациями муниципальных образований области обследования игровых площадок в жилых кварталах, склонов искусственных сооружений и развязок в разных уровнях, используемых детьми для катания.

Полицейские надеются привлечь к работе по созданию в жилых кварталах зимних игровых зон для детей общественные организации, управляющие советы школ, молодежные объединения, ТСЖ, сообщила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Госавтоинспекция обращается к родителям детей в дни осенних каникул обязательно контролировать прогулки своих детей, а малышей не отпускать одних на улицу, чтобы радость от начала снежного сезона не закончилась дорожными травмами и увечьями.

#Новости#Уборка снега#УГИБДД по Тюменской области#Дети#Снегопад#Транспорт#Алексей#Общество
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