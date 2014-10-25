ГИБДД проследит, чтобы дети не играли в «царя горы»

Сотрудники ГИБДД, по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции проведут совместные с администрациями муниципальных образований области обследования игровых площадок в жилых кварталах, склонов искусственных сооружений и развязок в разных уровнях, используемых детьми для катания.
Полицейские надеются привлечь к работе по созданию в жилых кварталах зимних игровых зон для детей общественные организации, управляющие советы школ, молодежные объединения, ТСЖ, сообщила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Госавтоинспекция обращается к родителям детей в дни осенних каникул обязательно контролировать прогулки своих детей, а малышей не отпускать одних на улицу, чтобы радость от начала снежного сезона не закончилась дорожными травмами и увечьями.