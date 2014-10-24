В Тюмени прошел пикет за ликвидацию свалки в Посохово

«Теперь наша главная задача — сделать так, чтобы про свалку не забыли. Нужно постоянно напоминать власти о существующей проблеме, постараться ускорить ее решение. Сейчас я собираю подписи за рекультивацию свалки, с которыми планирую пойти к губернатору. Почти месяц назад я отправила обращение Владимиру Якушеву, однако ответ еще не получен, — отметила Светлана. — В дальнейшем мы планируем проводить санкционированные митинги с привлечением эколога, представителей исполнительной власти. Посоховская свалка — не единственная в городе, я знаю, что похожая ситуация существует на Велижанском тракте. Там мусор тлеет не так сильно, но никто не застрахован от того, что на следующий год свалка будет гореть. Надеюсь, что рекультивация будет сделана, и как можно скорее, ведь мы имеем право дышать чистым воздухом».