В Тюмени прошел пикет за ликвидацию свалки в Посохово

«Пикет начался 7:30 утра, как раз в то время, когда депутаты идут на работу, — рассказывает Светлана, — в течение трех часов акции я и еще два человека периодически сменяли друг друга на одиночном посту». По словам девушки, пикет не остался незамеченным — в этот же день на заседании Тюменской областной думы о проблеме говорил депутат Владимир Чертищев.
Свалке, а точнее полигону ТБО в деревне Посохова (9 километр Московского тракта), уже более 30 лет. В 2011 году у компании, которая эксплуатировала эти 25 гектаров земли, закончилась лицензия, участок вернулся под надзор департамента лесного комплекса. Однако местные жители не раз замечали, что несанкционированная деятельность по привозу бытовых отходов продолжалась, происходили бесконечные возгорания, едкий смог, поднимавшийся над ближайшими районами, отравлял воздух.
Этим летом из-за дыма не было видно соседних домов, людям приходилось на время перебираться в другие районы Тюмени либо вообще уезжать из города. Три недели назад возгорания на свалке потушили, сейчас запаха нет, однако местные жители опасаются следующего лета, когда «аромат» тлеющей резины и пластика снова начнет распространяться.
Мы жаловались в департамент ЖКХ по Тюменской области, Роспотребнадзор, департамент экологии и недропользования, депутатам областной думы, сейчас хочу отправить обращение депутатам городской думы, чтобы они на совещаниях тоже подняли этот вопрос» — сообщила девушка. Несмотря на многочисленные обращения, Светлана получила только один письменный ответ — в день пикета ей пришло письмо от департамента экологии и недропользования Тюменской области.
Согласно документу на указанной свалке введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Администрация Тюменского муниципального района провела расширенные экстренные заседания, по результатам которых определены силы и средства для ликвидации ЧС. Правительством Тюменской области, администрацией Московского муниципального образования и администрацией Тюменского муниципального района совместно с другими заинтересованными организациями возгорание было потушено, также произведена опашка по периметру свалки, чтобы огонь не коснулся прилегающих территорий.
Сейчас полигону нужна рекультивация, то есть восстановление продуктивности земли нарушенной промышленной деятельностью. Проект технического задания на проектирование работ по рекультивации свалки ТГО уже разработан, в настоящее время рассматривается возможность финансирования указанных работ.
По некоторым данным для проекта рекультивации потребуется 112 миллионов — для того, чтобы произвести проектно-изыскательные работы и непосредственно восстановить участок.
Исходя из постановления правительства Тюменской области от 7 июля 2014 года организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, рекультивация свалок твердых бытовых и промышленных отходов будет совершена в 2014–2016 годах. На проект и его реализацию муниципальным образованиям выделено софинансирование за счет средств областного бюджета.
«Теперь наша главная задача — сделать так, чтобы про свалку не забыли. Нужно постоянно напоминать власти о существующей проблеме, постараться ускорить ее решение. Сейчас я собираю подписи за рекультивацию свалки, с которыми планирую пойти к губернатору. Почти месяц назад я отправила обращение Владимиру Якушеву, однако ответ еще не получен, — отметила Светлана. — В дальнейшем мы планируем проводить санкционированные митинги с привлечением эколога, представителей исполнительной власти. Посоховская свалка — не единственная в городе, я знаю, что похожая ситуация существует на Велижанском тракте. Там мусор тлеет не так сильно, но никто не застрахован от того, что на следующий год свалка будет гореть. Надеюсь, что рекультивация будет сделана, и как можно скорее, ведь мы имеем право дышать чистым воздухом».
Автор: Катерина Дегтярева