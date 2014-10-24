Тюменская область увеличила объемы ремонта федеральных автотрасс

«В соответствии с определенной трехлетней программой мы гарантировано должны выполнить задачу, поставленную министерством транспорта, — доведение к 2018 году большей части сети федеральных дорог до нормативного состояния. В 2015 году наши усилия будут сконцентрированы на окончании работ по проблемному участку Уват — Салым. Также по сравнению с текущим годом в четыре раза будет увеличен объем финансирования по дороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. До марта будущего года мы планируем провести все конкурсные процедуры, и подрядчики смогут готовиться к работе», — подчеркнул начальник дорожного учреждения.