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Тюменская область увеличила объемы ремонта федеральных автотрасс

24 октября 2014, 09:11
В 2015 году планируется окончание работ на проблемном участке Уват — Салым. А объем финансирования по дороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск будет увеличен в четыре раза.

Федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор» проводит значительную работу по реконструкции федеральных дорог в Тюменской области — такую оценку работе организации по итогам доклада ее руководителя Игоря Зубарева дал губернатор Владимир Якушев на очередном заседании областного парламента, которое прошло в четверг, 23 октября.

Глава региона отметил явные положительные сдвиги, в то же время согласился с замечаниями депутатов о необходимости более детально подходить к выбору участков федеральных трасс для ремонта и сосредоточиваться именно там, где есть реальные затруднения с движением.

Игорь Зубарев сообщил, что планом на этот год предусмотрен ремонт 160 км федеральных дорог и 755 погонных метров искусственных сооружений, в том числе совсем недавно открытый новый мост через реку Тобол в возле Ялуторовска. Он пояснил, что объем финансирования на эти цели увеличен. Положительную роль в этом вопросе сыграли обращения правительства региона и депутатского корпуса к руководителям Росавтодора.

«Подписание соглашения между областью и Федеральным дорожным агентством в сегодняшней непростой ситуации позволит обеспечить финансирование работ на территории в приоритетном порядке», — подчеркнул важность эффективной совместной работы Зубарев.

«В соответствии с определенной трехлетней программой мы гарантировано должны выполнить задачу, поставленную министерством транспорта, — доведение к 2018 году большей части сети федеральных дорог до нормативного состояния. В 2015 году наши усилия будут сконцентрированы на окончании работ по проблемному участку Уват — Салым. Также по сравнению с текущим годом в четыре раза будет увеличен объем финансирования по дороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. До марта будущего года мы планируем провести все конкурсные процедуры, и подрядчики смогут готовиться к работе», — подчеркнул начальник дорожного учреждения.

Отметим, общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих на территории Тюменской области, — около одной тысячи километров. Более половины из них находится в ненормативном состоянии (562 км). Как сообщает пресс-служба губернатора области, в 2013 году отремонтировано и введено в эксплуатацию более 270 км федеральных дорог и почти 500 метров искусственных сооружений.

Губернатор Владимир Якушев отметил, что «Уралуправтодором» подготовлен ряд технических предложений, определены самые важные участки, по которым идет проектирование. «Дорожники серьезно продвинулись по подготовке проектно-сметной документации, — отметил глава региона. — Особенно напряженный участок дороги Тюмень — Боровое. Есть предложение сделать этот отрезок четырехполосным и тем самым разгрузить его от потока машин. Расширится трасса и между Заводоуковском и Ялуторовском, что позволит и там обеспечить более комфортное движение».

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