С сентября больше чем на 5 % зафиксирован рост цен на некоторые продукты

Как пояснил на заседании президиума правительства Тюменской области, которое провел губернаторВладимир Якушев, заместитель главы региона Олег Заруба, с августа этого года в муниципалитетах ведется специальный мониторинг по сорока наименованиям продуктов, в том числе по 27 включенным в объявленное нашей страной эмбарго, сообщили в пресс-службе губернатора. «В то же время все виды товаров, которые попали под санкции, находятся на прилавках магазинов», — отметил замгубернатора.