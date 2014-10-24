С сентября больше чем на 5 % зафиксирован рост цен на некоторые продукты

Как пояснил на заседании президиума правительства Тюменской области, которое провел губернаторВладимир Якушев, заместитель главы региона Олег Заруба, с августа этого года в муниципалитетах ведется специальный мониторинг по сорока наименованиям продуктов, в том числе по 27 включенным в объявленное нашей страной эмбарго, сообщили в пресс-службе губернатора. «В то же время все виды товаров, которые попали под санкции, находятся на прилавках магазинов», — отметил замгубернатора.
Он сообщил, что с начала сентября больше чем на 5% зафиксирован рост цен на огурцы, томаты, бананы, мясо птицы, сливочное масло, в то же время наблюдается сезонное снижение цен на картофель, морковь, капусту, некоторые другие овощи. «К общим факторам роста цен следует отнести изменение курса валют, повышение цен на энергоносители, сезонный фактор», — сказал Олег Заруба.
Для пресечения необоснованного роста цен правительство активно взаимодействует с антимонопольной службой, торговыми организациями и местными товаропроизводителями. Как рассказал заместитель губернатора, руководитель областного департамента АПК Владимир Чейметов, уровень производства продуктов питания в регионе весьма высок, в том числе область выпускает 22 наименования из попавших под эмбарго. «Мы не только обеспечиваем собственные потребности, но и предложили Министерству сельского хозяйства большие объемы, исчисляющиеся в тысячах тонн, для реализации в других субъектах страны», — уточнил он.
Исходя из потребности, которую объявили предприятия торговли, ведётся заключение контрактов на поставку продуктов питания, сообщает ИА «Покупаем Тюменское 2.0». «Сети активнее стали работать, если раньше до трех месяцев проходило с подачи заявки до принятия решения, то сейчас эти полномочия переданы в территориальные подразделения, период прохождения документов сократился примерно втрое, работа идет активно и все больше наших товаров реализуется в крупных торговых сетях», — отметил Владимир Чейметов.