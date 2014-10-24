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Под Тюменью Hyundai занесло под КамАЗ

24 октября 2014, 12:15
Две дорожные аварии произошли вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В одной из них пострадал пьяный пешеход.
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Югра

Две дорожные аварии произошли вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В одной из них пострадал пьяный пешеход.

Днем на 187 км этой автодороги столкнулись Hyundai и КамАЗ. Водитель легкового автомобиля не справился с его управлением и выехал на встречную полосу. 28-летний водитель Hyundai получил перелом скулы, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

А вечером на 480-м км этой же трассы в Уватском районе автомобилем Iveco был сбит 27-летний пешеход, который шел по проезжей части дороги. Пешеход был нетрезв, он получил травму головы.

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