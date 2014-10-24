Педофил ответит за свое преступление спустя 9 лет

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Оренбургской области, который в 2005 году надругался над маленькой девочкой.
Как сообщалось ранее, в июне 2005 года в одной из деревень Нижнетавдинского района местный житель 1958 года рождения совершил в отношении малолетней 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. Личность злоумышленника была установлена сразу же. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Установить, где находится подозреваемый, не удалось. Мужчину объявили в федеральный розыск. Уголовное дело было приостановлено, но мероприятия по поискам подозреваемого не прекращались.
Мужчина был задержан в Оренбургской области в 2013 году по подозрению в убийстве. Подозрение подтвердилось, и он был осужден и приговорен к 9,5 годам лишения свободы.
Сейчас мужчина этапирован в Тюмень. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.