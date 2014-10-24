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ООО «Пейнтбол» заплатит пострадавшему за мяч, попавший в глаз

24 октября 2014, 13:23
Пейнтбольный мяч, выпущенный из игрового оружия на тюменском поле, пролетел сквозь ячейку в сетке и попал зрителю в глаз. За травму ООО «Пейнтбол» выплатит 336 тысяч рублей пострадавшему.

По информации прокуратуры Калининского округа г. Тюмени, 16 августа 2014 года 22-летний белорус на одной из тюменских баз отдыха играл с родными в пейнтбол. После выбытия из игры молодой человек находился в безопасной зоне поля без защитной маски. Представитель ООО «Пейнтбол» разъяснил ему о возможности нахождения без защитной маски, поскольку поле ограждено капроновой сеткой. Однако сетка не спасла молодого человека от травмы. Пейнтбольный мяч, пролетев сквозь ячейку в сетке, попал ему в левый глаз. Пострадавший «на скорой» был доставлен в областную больницу, где находился на лечении по 25 августа с диагнозом — контузия левого глазного яблока тяжелой степени, гифема, частичный гемофтальм, иридодиализ, травматическая катаракта, подвывих хрусталика в стекловидное тело левого глаза, посттравматический увеит левого глаза. С 28 августа по 4 сентября больной проходил лечение в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Ему проведена платная операция, но зрение в левом глазу восстановить не удалось.

В сентябре 2014 года потерпевший обратился в Калининский районный суд г. Тюмени к ООО «Пейнтбол» с иском о возмещении морального и материального вреда.

Дело рассмотрено с участием сотрудника прокуратуры Калининского округа г. Тюмени. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

Ответчик в судебное заседание не явился.

После происшествия на поле была заменена сетка во избежание новых несчастных случаев.

Суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО «Пейнтбол» в пользу пострадавшего 250 тыс. рублей в счет морального вреда, 76095 рублей — в счет возмещения расходов на лечение, проезд к месту лечения и обратно, 10 тыс. рублей — расходы на оплату услуг представителя, а всего 336095 рублей.

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