ООО «Пейнтбол» заплатит пострадавшему за мяч, попавший в глаз

По информации прокуратуры Калининского округа г. Тюмени, 16 августа 2014 года 22-летний белорус на одной из тюменских баз отдыха играл с родными в пейнтбол. После выбытия из игры молодой человек находился в безопасной зоне поля без защитной маски. Представитель ООО «Пейнтбол» разъяснил ему о возможности нахождения без защитной маски, поскольку поле ограждено капроновой сеткой. Однако сетка не спасла молодого человека от травмы. Пейнтбольный мяч, пролетев сквозь ячейку в сетке, попал ему в левый глаз. Пострадавший «на скорой» был доставлен в областную больницу, где находился на лечении по 25 августа с диагнозом — контузия левого глазного яблока тяжелой степени, гифема, частичный гемофтальм, иридодиализ, травматическая катаракта, подвывих хрусталика в стекловидное тело левого глаза, посттравматический увеит левого глаза. С 28 августа по 4 сентября больной проходил лечение в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Ему проведена платная операция, но зрение в левом глазу восстановить не удалось.
В сентябре 2014 года потерпевший обратился в Калининский районный суд г. Тюмени к ООО «Пейнтбол» с иском о возмещении морального и материального вреда.
Дело рассмотрено с участием сотрудника прокуратуры Калининского округа г. Тюмени. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
Ответчик в судебное заседание не явился.
После происшествия на поле была заменена сетка во избежание новых несчастных случаев.
Суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО «Пейнтбол» в пользу пострадавшего 250 тыс. рублей в счет морального вреда, 76095 рублей — в счет возмещения расходов на лечение, проезд к месту лечения и обратно, 10 тыс. рублей — расходы на оплату услуг представителя, а всего 336095 рублей.