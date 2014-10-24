ООО «Пейнтбол» заплатит пострадавшему за мяч, попавший в глаз

По информации прокуратуры Калининского округа г. Тюмени, 16 августа 2014 года 22-летний белорус на одной из тюменских баз отдыха играл с родными в пейнтбол. После выбытия из игры молодой человек находился в безопасной зоне поля без защитной маски. Представитель ООО «Пейнтбол» разъяснил ему о возможности нахождения без защитной маски, поскольку поле ограждено капроновой сеткой. Однако сетка не спасла молодого человека от травмы. Пейнтбольный мяч, пролетев сквозь ячейку в сетке, попал ему в левый глаз. Пострадавший «на скорой» был доставлен в областную больницу, где находился на лечении по 25 августа с диагнозом — контузия левого глазного яблока тяжелой степени, гифема, частичный гемофтальм, иридодиализ, травматическая катаракта, подвывих хрусталика в стекловидное тело левого глаза, посттравматический увеит левого глаза. С 28 августа по 4 сентября больной проходил лечение в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Ему проведена платная операция, но зрение в левом глазу восстановить не удалось.