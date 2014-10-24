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Газировка ускоряет старение организма

24 октября 2014, 14:20
Глобальное исследование, проведенное учеными из Университета Калифорнии, доказывает, газировка ускоряет процесс старения организма.
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Тюмень

Основной механизм действия — развитие метаболических расстройств и ожирения. Кроме того, вещества, входящие в состав сладкой газировки, самостоятельно влияют на старение клеток, сообщает medvesti.com со ссылкой на The Times of India.

Показатель молодости клеток ученые измеряют по длине теломеров. Данные участки располагаются на концах хромосом и укорачиваются в процессе повреждения генетического материала.

Ученые измерили длины теломер людей в возрасте от 20 до 65 лет. Всего ученые обследовали более пяти тысяч добровольцев. Отметим, все участники эксперимента были здоровы и не имели проблем с метаболизмом, сердцем и сосудами.

В ходе регулярных генетических обследований и опросов удалось установить, что у добровольцев, регулярно употреблявших газировку, теломеры были значительно короче. Ученые подсчитали, организм теряет около пяти лет от одних только сладких синтетических напитков. По уровню вреда газировку можно сравнить с алкоголем или курением сигарет.

Фото: golosscience.com

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