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Два потопа на улицах города заставляют автомобили двигаться «вплавь»

24 октября 2014, 15:03
Водителям и пешеходам сегодня нужно быть осторожнее в районах улиц Пермякова-Энергетиков и Хохрякова-Семакова в Тюмени. Там произошли повреждения на сетях — вода хлынула на проезжую часть.

По информации руководителя пресс-службы ООО «Тюмень Водоканал» Ивана Камельских, сигнал о повреждении на водопроводных сетях по улице Энергетиков поступил от очевидца в 9.15 утра. В 9.30 бригада уже приступила к работам. «На данный момент без водоснабжения остаются 25 жилых домов в районе от улицы Парфенова до Малой Пермякова. Район отключения можно сократить, перекрыв задвижку в одном из колодцев, но он оказался закатан в асфальт. В этом районе колодцы пока не привязаны к координатам», — пояснил он. Воду в домах отключили около 11 часов утра, предварительное время включения — 11 утра следующих суток.

Второй разлив воды случился на улице Хохрякова. Водопроводная труба переломилась на улице Володарского, 7. Внеплановых отключений домов, связанных с этим повреждением, нет. Работы планируют завершить к концу дня.

#Новости#Аварии на коммунальных сетях#Тюмень Водоканал#Вода#Женя#Общество
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