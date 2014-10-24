Два потопа на улицах города заставляют автомобили двигаться «вплавь»

По информации руководителя пресс-службы ООО «Тюмень Водоканал» Ивана Камельских, сигнал о повреждении на водопроводных сетях по улице Энергетиков поступил от очевидца в 9.15 утра. В 9.30 бригада уже приступила к работам. «На данный момент без водоснабжения остаются 25 жилых домов в районе от улицы Парфенова до Малой Пермякова. Район отключения можно сократить, перекрыв задвижку в одном из колодцев, но он оказался закатан в асфальт. В этом районе колодцы пока не привязаны к координатам», — пояснил он. Воду в домах отключили около 11 часов утра, предварительное время включения — 11 утра следующих суток.