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УБРиР начал эмиссию карт Visa payWave, которые ускорят процесс оплаты

23 октября 2014, 15:23
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал эмиссию премиальных банковских карт Visa Gold с технологией бесконтактных платежей payWave. Отличить новую карту от всех остальных просто — на лицевой стороне «пластика» в правом верхнем углу размещен фирменный логотип Visa payWave.
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Тюмень

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал эмиссию премиальных банковских карт Visa Gold с технологией бесконтактных платежей payWave. Отличить новую карту от всех остальных просто — на лицевой стороне «пластика» в правом верхнем углу размещен фирменный логотип Visa payWave.

В банковскую карту УБРиР с технологией Visa payWave встроен чип с антенной, при помощи которого можно мгновенно оплачивать покупки. Для этого достаточно поднести карту к POS-терминалу. При этом если сумма покупки не превышает 1 тысячу рублей, клиенту не придется подтверждать проведение операции PIN-кодом или своей подписью на чеке.

Оплачивать покупки по карте можно в любых торговых точках, которые оснащены специальными терминалами с бесконтактными считывателями. Если POS-терминал не предназначен для совершения подобной операции, клиент все равно сможет провести платеж, поскольку карты Visa payWave оснащены магнитной полосой и контактным чипом.

«Технология бесконтактных платежей payWave довольно молодая — в России она существует с 2011 года. Однако сейчас можно наблюдать, что количество торговых точек, оснащенных терминалами с бесконтактными считывателями, стремительно растет. Мы уверены, что вскоре держатели карт УБРиР с технологией Visa payWave смогут по достоинству оценить удобство использования такой карты», — говорит руководитель проекта Наталия Куликова.

Банковские карты с технологией Visa payWave созданы, в первую очередь, для ускорения и упрощения процесса оплаты покупки. Также стоит подчеркнуть безопасность совершения бесконтактных платежей, которая обеспечивается за счет надежной технологии шифрования данных. К тому же держателю даже не придется выпускать карту из рук, чтобы совершить покупку, что существенно снижает риск мошенничества.

Лицензия ЦБ РФ № 429 от 16.08.2012

#Новости#Тюмень#Банки#Таня#Экономика
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