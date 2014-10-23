УБРиР начал эмиссию карт Visa payWave, которые ускорят процесс оплаты

В банковскую карту УБРиР с технологией Visa payWave встроен чип с антенной, при помощи которого можно мгновенно оплачивать покупки. Для этого достаточно поднести карту к POS-терминалу. При этом если сумма покупки не превышает 1 тысячу рублей, клиенту не придется подтверждать проведение операции PIN-кодом или своей подписью на чеке.