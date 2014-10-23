Мошенник оставил покупателей без древесины и без денег

«В рамках расследуемых уголовных дел установлено, что на протяжении нескольких лет подозреваемым размещались объявления о возможности поставки на выгодных условиях древесных материалов. С потенциальными клиентами заключался типовой договор об оказании услуг, взималась предоплата, сумма которой варьировалась от 50 до 100 тысяч рублей. Впоследствии условия договора не исполнялись», — отмечает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.