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Мошенник оставил покупателей без древесины и без денег

23 октября 2014, 17:06
Тюменские полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, связанном с поставкой древесины. По предварительным данным, общий ущерб от его противоправных действий составил более 800 тысяч рублей.
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Тюмень

«В рамках расследуемых уголовных дел установлено, что на протяжении нескольких лет подозреваемым размещались объявления о возможности поставки на выгодных условиях древесных материалов. С потенциальными клиентами заключался типовой договор об оказании услуг, взималась предоплата, сумма которой варьировалась от 50 до 100 тысяч рублей. Впоследствии условия договора не исполнялись», — отмечает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Установлена причастность мужчины более чем к пятнадцати эпизодам преступной деятельности. Полицейские подозревают, что задержанный может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от действий злоумышленника, просят обратиться по телефонам (3452) 29-16-96, 31-22-09.

#Новости#Мошенничество#Тюмень#Таня#Происшествия
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