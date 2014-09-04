АвтоВАЗ приостанавливает производство Lada Kalina и Lada Priora

C 11 по 30 сентября приостановят выпуск Lada Priora, в остальные дни первого осеннего месяца модель будет выпускаться в одну смену. Кроме того, несколько раз в месяц будет останавливаться выпуск Lada Kalina, а 29 и 30 сентября прервется производство внедорожника 4×4.
Между тем конвейерная линия B0, где наращивается выпуск Lada Largus и моделей альянса Renault-Nissan, весь сентябрь будет работать в полные три смены плюс в субботние дни в одну смену.
АвтоВАЗ ранее пояснял, что сотрудники предприятия продолжат работать полный день с сохранением полной заработной платы, однако, в основном, они будут сосредоточены на обучении системам качества, стандартизированным процессам работы и другим методикам и технологиям, с единственной целью — улучшить качество продукции, изготавливаемой Волжским автозаводом, сообщает «За Рулем».