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АвтоВАЗ приостанавливает производство Lada Kalina и Lada Priora

4 сентября 2014, 09:00
В сентябре на АВТОВАЗе будет приостановлено производство Lada Priora, Kalina и Lada 4×4. Об этом сообщил председатель официального профсоюза автозавода Сергей Зайцев.

C 11 по 30 сентября приостановят выпуск Lada Priora, в остальные дни первого осеннего месяца модель будет выпускаться в одну смену. Кроме того, несколько раз в месяц будет останавливаться выпуск Lada Kalina, а 29 и 30 сентября прервется производство внедорожника 4×4.

Между тем конвейерная линия B0, где наращивается выпуск Lada Largus и моделей альянса Renault-Nissan, весь сентябрь будет работать в полные три смены плюс в субботние дни в одну смену.

АвтоВАЗ ранее пояснял, что сотрудники предприятия продолжат работать полный день с сохранением полной заработной платы, однако, в основном, они будут сосредоточены на обучении системам качества, стандартизированным процессам работы и другим методикам и технологиям, с единственной целью — улучшить качество продукции, изготавливаемой Волжским автозаводом, сообщает «За Рулем».

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