Тюменцы заметили скачок цен на курятину

Какой производитель подозревается в ценовой накрутке, не сообщается. Как отмечает пресс-служба УФАС, звонки на «горячую линию» касались как самой курицы, так и «куриных запчастей». В настоящее время антимонопольщики разбираются, кто виноват во взвинчивании цен: производитель, перекупщик или же розничные сети. Сотрудники УФАС ведут изучение всей информации от компании, посеявшей ценовую смуту на рынке курятины.
В целом же, отмечают в антимонопольной службе, на рынке продовольствия все стабильно. Более того на отдельные виды товаров наблюдается снижение цен до 1,7%. Данные выводы основаны на результатах еженедельного мониторинга торговых сетей и местных товаропроизводителей, а также информации, поступившей от тюменцев по «горячей линии».