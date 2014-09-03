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Тюменцы заметили скачок цен на курятину

3 сентября 2014, 17:45
Жители Тюменской области отметили необоснованный скачок цен на курицу и куриное мясо в магазинах за последний месяц. В Управление антимонопольной службы Тюменской области с 15 августа поступило 163 жалобы на подъем цен на куриное мясо. 37% жалоб касались курятины одного из местных производителей.

Какой производитель подозревается в ценовой накрутке, не сообщается. Как отмечает пресс-служба УФАС, звонки на «горячую линию» касались как самой курицы, так и «куриных запчастей». В настоящее время антимонопольщики разбираются, кто виноват во взвинчивании цен: производитель, перекупщик или же розничные сети. Сотрудники УФАС ведут изучение всей информации от компании, посеявшей ценовую смуту на рынке курятины.

В целом же, отмечают в антимонопольной службе, на рынке продовольствия все стабильно. Более того на отдельные виды товаров наблюдается снижение цен до 1,7%. Данные выводы основаны на результатах еженедельного мониторинга торговых сетей и местных товаропроизводителей, а также информации, поступившей от тюменцев по «горячей линии».

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