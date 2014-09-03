Тюменцы заметили скачок цен на курятину

Какой производитель подозревается в ценовой накрутке, не сообщается. Как отмечает пресс-служба УФАС, звонки на «горячую линию» касались как самой курицы, так и «куриных запчастей». В настоящее время антимонопольщики разбираются, кто виноват во взвинчивании цен: производитель, перекупщик или же розничные сети. Сотрудники УФАС ведут изучение всей информации от компании, посеявшей ценовую смуту на рынке курятины.