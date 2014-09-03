Российские женщины дольше всех красуются перед зеркалом

«Дело, однако, в том, что на севере Европы женщины хотят, чтобы внешность отражала их натуру, они стремятся быть самими собой», — утверждает исследовательница, которая убеждена, что «этот естественный облик, который является скандинавским идеалом красоты, требует значительных усилий».