nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Российские женщины дольше всех красуются перед зеркалом

3 сентября 2014, 17:12
Большинство российских женщин проводит перед зеркалом более 45 минут, а если быть точнее, то 57%. Такие результаты исследования приводит американская компания по изучению рынка Harris Interactive.
Сюжет
Тюмень

По данным копенгагенской газеты Metroxpress, датчанки заняли в этом рейтинге неожиданное второе место. Согласно полученным ответам, почти половина жительниц скандинавского королевства в возрасте 18–40 лет (49%) прихорашиваются, прежде чем отправиться в гости, не менее 45 минут.

«Датчанки не менее придирчиво относятся к своему облику, чем, например, женщины Южной Европы, которые часто носят обтягивающие платья, ходят на высоких каблуках и делают эффектный макияж», — сказала в интервью Metroxpress культуролог Эмилия ван Хауен. Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

«Дело, однако, в том, что на севере Европы женщины хотят, чтобы внешность отражала их натуру, они стремятся быть самими собой», — утверждает исследовательница, которая убеждена, что «этот естественный облик, который является скандинавским идеалом красоты, требует значительных усилий».

Общий вывод Harris Interactive гласит, что большую часть своего свободного времени женщины всех стран отдают подготовке к светскому событию или выбору одежды. Более половины опрошенных датчанок признались, что они меняют туалет не менее одного раза, прежде чем останутся довольны своим видом.

Согласно опросу, на третье место в рейтинге вышли британки (44%), за которыми следуют полячки (32%), немки (26%), испанки (25%), итальянки (21%), турчанки (21%) и француженки (13%). Опрос был проведен американской компанией по интернету, в нем приняли участие 4069 женщин.

Фото: inmagine.com

#Новости#Статистика#Красота#Тюмень#Женщины#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25