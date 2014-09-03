Российские женщины дольше всех красуются перед зеркалом

По данным копенгагенской газеты Metroxpress, датчанки заняли в этом рейтинге неожиданное второе место. Согласно полученным ответам, почти половина жительниц скандинавского королевства в возрасте 18–40 лет (49%) прихорашиваются, прежде чем отправиться в гости, не менее 45 минут.
«Датчанки не менее придирчиво относятся к своему облику, чем, например, женщины Южной Европы, которые часто носят обтягивающие платья, ходят на высоких каблуках и делают эффектный макияж», — сказала в интервью Metroxpress культуролог Эмилия ван Хауен. Об этом пишет ИТАР-ТАСС.
«Дело, однако, в том, что на севере Европы женщины хотят, чтобы внешность отражала их натуру, они стремятся быть самими собой», — утверждает исследовательница, которая убеждена, что «этот естественный облик, который является скандинавским идеалом красоты, требует значительных усилий».
Общий вывод Harris Interactive гласит, что большую часть своего свободного времени женщины всех стран отдают подготовке к светскому событию или выбору одежды. Более половины опрошенных датчанок признались, что они меняют туалет не менее одного раза, прежде чем останутся довольны своим видом.
Согласно опросу, на третье место в рейтинге вышли британки (44%), за которыми следуют полячки (32%), немки (26%), испанки (25%), итальянки (21%), турчанки (21%) и француженки (13%). Опрос был проведен американской компанией по интернету, в нем приняли участие 4069 женщин.
Фото: inmagine.com