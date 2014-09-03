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«Профилактика» помогла полиции раскрыть несколько преступлений

3 сентября 2014, 16:43
На днях в Тюмени в очередной раз прошло оперативное мероприятие «Профилактика». В нем было задействовано более 170 человек личного состава УМВД России по городу. Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть ряд преступлений и выявить 80 административных правонарушений.
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Полиция

На днях в Тюмени в очередной раз прошло оперативное мероприятие «Профилактика». В нем было задействовано более 170 человек личного состава УМВД России по городу. Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть ряд преступлений и выявить 80 административных правонарушений.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, среди раскрытых преступлений — две кражи, а также хранение наркотических веществ растительного происхождения массой более килограмма.

На открытом рынке, расположенном на территории обслуживания отдела полиции № 7, проверено 125 иностранных граждан. Они были доставлены в участок для постановки на профилактические учеты. В результате выявлено семь административных правонарушений по соблюдению миграционного законодательства. На территории обслуживания отдела полиции № 3 был проверен складской комплекс. Оттуда в полицию для постановки на учет доставили порядка 80 мигрантов. Выявлено 19 нарушений административного законодательства по линии незаконной миграции.

Кроме того, прошла комплексная проверка домов по улице Олимпийской: там зарегистрировано наибольшее количество обращений граждан по вопросам нарушений тишины и покоя. Полицейские посетили восемь общежитий и провели с их жильцами профилактические беседы на тему правил проживания в многоквартирных домах. По месту жительства проверено восемь состоящих на учете несовершеннолетних, 25 ранее судимых лиц и 12 человек, злоупотребляющих спиртными напитками. За различные правонарушения составлено 55 административных протоколов.

Сотрудниками лицензионно-разрешительной системы проверены 59 владельцев оружия, за нарушения изъято 17 единиц оружия и 4 патрона — составлены административные протоколы.

В ночное время с целью профилактики и получения оперативной информации проверено четырнадцать развлекательных заведений различной направленности.

Фото пресс-службы УМВД по г. Тюмени

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