«Профилактика» помогла полиции раскрыть несколько преступлений

Кроме того, прошла комплексная проверка домов по улице Олимпийской: там зарегистрировано наибольшее количество обращений граждан по вопросам нарушений тишины и покоя. Полицейские посетили восемь общежитий и провели с их жильцами профилактические беседы на тему правил проживания в многоквартирных домах. По месту жительства проверено восемь состоящих на учете несовершеннолетних, 25 ранее судимых лиц и 12 человек, злоупотребляющих спиртными напитками. За различные правонарушения составлено 55 административных протоколов.