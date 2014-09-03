Изменен порядок урегулирования убытков по ОСАГО

Так, с 1 сентября потерпевший сможет выбирать форму страхового возмещения — оплату деньгами или направление автомобиля на ремонт (при наличии у страховщика ОСАГО соответствующих договоров со станциями технического обслуживания), пишет агентство «Прайм». При этом закон устанавливает обязательный досудебный порядок разрешения споров. Это означает, что если потерпевший недоволен действиями страховщика, он не сможет сразу обратиться в суд, сначала следует направить жалобу в страховую компанию. Страховщик в 5-дневный срок обязан ответить на обращение. Досудебный порядок будет действовать до 1 июля 2015 года в качестве эксперимента, после чего будет принято решение по его закреплению на постоянной основе или прекращению.
Кроме того, с 1 сентября существенно сокращается срок урегулирования страховых случаев — с 30 календарных дней до 20 (за исключением нерабочих и праздничных дней) со дня получения от потерпевшего полного пакета документов. Рассмотреть пакет документов, направленных в электронном виде, на предмет их комплектности страховщик обязан в течение 3 рабочих дней.
Закон также предусматривает более полную защиту финансовых интересов страхователей в случае недобросовестных действий страховых посредников. Так, страховщик несет ответственность по всем договорам, заключенным агентом или брокером, в том числе если страховщику не полностью или не в срок перечислена страховая премия. Кроме того, страховщик несет ответственность за несанкционированное использование бланков (кроме случаев обращения в компетентные органы о хищении до наступления страхового случая).
Напомним, первые изменения в закон об ОСАГО вступили в силу со 2 августа 2014 года. В частности, был введен безальтернативный порядок прямого возмещения убытков (ПВУ), согласно которому потерпевший в ДТП может обращаться за возмещением только в свою страховую компанию. Ранее у пострадавшего была возможность заявлять о страховом случае также страховщику виновника ДТП. Также со 2 августа увеличился лимит выплат по европротоколу (оформление ДТП без участия сотрудника ГИБДД) во всех регионах РФ увеличился с 25 тысяч до 50 тысяч рублей.
Наиболее ожидаемые изменения вступят в силу с 1 октября 2014 года — новые лимиты выплат в ОСАГО за имущественный вред повысятся до 400 тысяч рублей, одновременно увеличится и стоимость ОСАГО. Тарифы будут устанавливаться в рамках коридора, границы которого будет определять ЦБ. При этом единовременный рост тарифов не будет выше 30%.
По предварительным данным, нижняя граница тарифного коридора в октябре будет установлена на уровне 25% (базовый тариф в 1980 рублей + 25%). Ширина тарифного коридора составит 5%, в рамках которых страховщики смогут конкурировать в цене. При этом корректировка территориальных и прочих добавочных коэффициентов, которые также влияют на стоимость ОСАГО, ЦБ корректировать пока не планирует, следует из опубликованного в проекте указания о тарифах по ОСАГО.
Как ранее заявлял ЦБ, тарифы по ОСАГО будут повышаться дважды в течение ближайшего года, поэтому следующего удорожания ОСАГО можно ожидать в апреле 2015 года после повышения (с 1 апреля 2015 года) до 500 тысяч рублей лимитов выплат за вред, причиненный жизни и здоровью.