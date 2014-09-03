Изменен порядок урегулирования убытков по ОСАГО

Так, с 1 сентября потерпевший сможет выбирать форму страхового возмещения — оплату деньгами или направление автомобиля на ремонт (при наличии у страховщика ОСАГО соответствующих договоров со станциями технического обслуживания), пишет агентство «Прайм». При этом закон устанавливает обязательный досудебный порядок разрешения споров. Это означает, что если потерпевший недоволен действиями страховщика, он не сможет сразу обратиться в суд, сначала следует направить жалобу в страховую компанию. Страховщик в 5-дневный срок обязан ответить на обращение. Досудебный порядок будет действовать до 1 июля 2015 года в качестве эксперимента, после чего будет принято решение по его закреплению на постоянной основе или прекращению.