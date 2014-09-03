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ЕГЭ можно будет сдавать круглый год

3 сентября 2014, 13:04
Сеть специальных центров, где любой желающий сможет в течение всего года сдать госэкзамен, появится в России до конца текущего года.
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Тюмень

«Сейчас мы готовим необходимые изменения в порядок проведения государственных экзаменов, которые позволят сдавать их круглый год», — сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, добавив, что действующая нормативная база уже позволяет досрочно сдавать ЕГЭ по предметам, которые заканчивают изучать до 11-го класса — например, географию.

«Думаю, что уже в ноябре—декабре центры начнут полноценную работу», — сказал глава Рособрнадзора. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Коммерсант».

Сначала, по его словам, таких центров будет немного — один-два на регион. Потом их количество увеличится. В Рособрнадзоре пока не решили, сколько попыток сдать экзамен может быть у одного человека в год, пишет газета. Ранее ведомство планировало создать для начала четыре таких центра, однако теперь чиновники придумали схему, которая позволит массово открывать такие учреждения в каждом регионе. «Мы создадим их на базе уже существующих пунктов приема экзамена, где этим летом было установлено оборудование, позволяющее вести онлайн-видеонаблюдение», — пояснил Кравцов.

Такие центры будут принимать экзамены по выходным у групп желающих — как учеников 11-го класса, так и выпускников прошлых лет. Результат лучшей попытки можно будет использовать для поступления в вуз. Как отмечает издание, экзамены в центрах пройдут в условиях таких же строгих мер безопасности, как и летний ЕГЭ.

«Мы хотим снизить стресс у выпускников, которые переживают, что у них есть единственная попытка сдать экзамен. Также это поможет им объективно проверить знания, понять, где у них пробелы и что надо подучить», — пояснил Кравцов.

Фото: dyslexic.ru

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