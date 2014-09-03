ЕГЭ можно будет сдавать круглый год

Сначала, по его словам, таких центров будет немного — один-два на регион. Потом их количество увеличится. В Рособрнадзоре пока не решили, сколько попыток сдать экзамен может быть у одного человека в год, пишет газета. Ранее ведомство планировало создать для начала четыре таких центра, однако теперь чиновники придумали схему, которая позволит массово открывать такие учреждения в каждом регионе. «Мы создадим их на базе уже существующих пунктов приема экзамена, где этим летом было установлено оборудование, позволяющее вести онлайн-видеонаблюдение», — пояснил Кравцов.