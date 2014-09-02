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Жители микрорайонов г. Тюмени и Тюменского района получили голубое топливо

2 сентября 2014, 09:34
Продолжается пуск природного газа в построенные за счет средств бюджета Тюменской области уличные сети газоснабжения.
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Тюмень

В результате выполненных в период второй декады июля и первой декады августа мероприятий 470 домохозяйств, расположенных в частном секторе г. Тюмени (район улиц Калинина, район Маяк, д. Комарово, д. Большой Тараскуль), а также населенных пунктов Тюменского района (с. Кулаково, д. Друганова, д. Нариманова, д. Ошкукова, д. Падерина, д. Якуши) получили возможность подключиться к газовым сетям и пользоваться природным газом.

Тем собственникам жилых домов, которые еще не подключены к уличным газопроводам, необходимо обратиться с заявками на технологическое присоединение в подразделение ОАО «Газпром газораспределение Север»: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 165, тел.: 27-39-33.

В населенных пунктах Армизонского и Викуловского районов произведен пуск газа в межпоселковые газопроводы с. Ситниково-Плоское, Викулово-Петрово (2-я нитка).

До конца 2014 года планируется осуществить пуск природного газа в уличные газопроводы еще трех населенных пунктов Нижнетавдинского, Казанского районов и Заводоуковского городского округа, что позволит обеспечить услугой газоснабжения около 550 жилых домов, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Фото: http://www.mml.org

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