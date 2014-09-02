Жители микрорайонов г. Тюмени и Тюменского района получили голубое топливо

В результате выполненных в период второй декады июля и первой декады августа мероприятий 470 домохозяйств, расположенных в частном секторе г. Тюмени (район улиц Калинина, район Маяк, д. Комарово, д. Большой Тараскуль), а также населенных пунктов Тюменского района (с. Кулаково, д. Друганова, д. Нариманова, д. Ошкукова, д. Падерина, д. Якуши) получили возможность подключиться к газовым сетям и пользоваться природным газом.