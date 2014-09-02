В Тюмени открыли «Петрушку»

С новосельем поздравить малышей и их родителей приехал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев. «Мы планомерно двигаемся по реализации программы обеспечения дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет. От 3 до 7 лет мы очередность закрыли, сейчас у нас проблема нехватки мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Мы выстроили приоритеты, чтобы до конца 2015 года с этой проблемой разобраться, — подчеркнул Владимир Якушев. — Самое главное, чтобы в новых детсадах ребятам было удобно, они развивали все необходимые навыки и приходили в школу подготовленными. Также важно, что каждый педагогический коллектив создается на конкурсной основе. Те решения, которые были приняты президентом России, создали хорошую конкурентную среду. Когда воспитанием и образованием наших детей занимаются лучшие педагоги, эффект от этого получается гораздо лучше».