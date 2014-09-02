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В Тюмени открыли «Петрушку»

2 сентября 2014, 13:11
Детский садик № 186 на 550 человек открыли на ул. Николая Семенова, 33, к.2. Из них 120 детей в возрасте от 2 до 3 лет.
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Тюмень

С новосельем поздравить малышей и их родителей приехал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев. «Мы планомерно двигаемся по реализации программы обеспечения дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет. От 3 до 7 лет мы очередность закрыли, сейчас у нас проблема нехватки мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Мы выстроили приоритеты, чтобы до конца 2015 года с этой проблемой разобраться, — подчеркнул Владимир Якушев. — Самое главное, чтобы в новых детсадах ребятам было удобно, они развивали все необходимые навыки и приходили в школу подготовленными. Также важно, что каждый педагогический коллектив создается на конкурсной основе. Те решения, которые были приняты президентом России, создали хорошую конкурентную среду. Когда воспитанием и образованием наших детей занимаются лучшие педагоги, эффект от этого получается гораздо лучше».

Помещение имеет четыре этажа, в том числе один цокольный. Дошкольное учреждение оборудовано музыкальным и спортивным залами, процедурным кабинетом, сенсорной комнатой, а также в каждой группе установлены домофоны. В планах организация кружков физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленности, умственно-мыслительной деятельности.

Как отметила Ольга, мама одной из дошкольниц, детский садик очень просторный. «Мы перевелись из садика № 164, здесь намного удобнее и ближе к дому. К тому же все новое, воспитатели приветливые, думаю, что моей дочке понравится. Со вторым ребенком мы также встали уже в очередь в этот детский сад», — рассказала она.

#Новости#Детский сад#Тюмень#Саша#Общество
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