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Тюменские поисковики подняли останки бойца РККА из Ишима под Ржевом

2 сентября 2014, 11:25
Тюменские поисковики из Областного поискового центра вернулись в Тюмень после летней «Вахты памяти-2014». С 20 июня по 30 августа активисты подняли останки 256 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Новгородской и Тверской областей. Среди опознанных бойцов РККА оказался уроженец Ишима.

Район поисков был поделен на три участка: Новгородский район, Западнодвинский район и Ржевский район, на каждом из которых работала своя поисковая команда.

Особенно результативной была работа поискового отряда «Югра» из поселка Туртас. Ребята работали неподалеку от города Ржев, где в противотанковой траншее нашли останки 240 бойцов Красной Армии. У 56 были смертные медальоны, 28 из них удалось прочитать. Погибшие были в основном из европейской части СССР, однако, один из бойцов Волков Иван Петрович, 1913 года рождения, оказался родом из Ишима.

В районе города Западная Двина отрядом «Кречет» были подняты останки 15 красноармейцев, пятеро имели при себе «смертники», но прочитать удалось всего один — Сидоркина Ивана Николаевича, 1919 года рождения. Бойцы 22 августа были с почестями перезахоронены на мемориале деревни Брод.

Наконец, третий тюменский отряд «Десант памяти» продолжил поисковую работу в Мясном Бору, на котором работают уже четвертый год подряд. На этот раз поисковикам за сезон удалось поднять четверых бойцов и найти один смертный медальон. Погибшим оказался еще один сибиряк, уроженец Новосибирска, Ефимов Никандр Михайлович.

Как отмечают организаторы, поисковые работы были затруднены строительством трассы «Москва — Санкт-Петербург», поэтому встал вопрос о переносе базового лагеря и смене места раскопок. На следующую весну «Десант памяти» переберется в район деревни Малое Замошье.

#Новости#Поисковики#Десант памяти#Алексей#Общество
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