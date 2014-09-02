Тюменские поисковики подняли останки бойца РККА из Ишима под Ржевом

Особенно результативной была работа поискового отряда «Югра» из поселка Туртас. Ребята работали неподалеку от города Ржев, где в противотанковой траншее нашли останки 240 бойцов Красной Армии. У 56 были смертные медальоны, 28 из них удалось прочитать. Погибшие были в основном из европейской части СССР, однако, один из бойцов Волков Иван Петрович, 1913 года рождения, оказался родом из Ишима.