Правительство может выделить на подъем с/х 20 триллионов рублей

«Подъем сельского хозяйства более сложный процесс нежели, чем подъем обороны. Железо можно производить 24 часа в сутки, а вот бычка кормить нельзя, — прокомментировал он. — Поэтому, если мы хотим поднимать сельское хозяйство, то нужно, чтобы крестьянину было гарантировано финансирование и заказы на длительный период. И вот здесь появляются сомнения. Сейчас мы Западу гордо сказали, что обойдемся без него, а завтра, когда ситуация на Украине изменится в ту или иную сторону, западные продукты могут опять вернуться на полки. И что тогда будет делать наш крестьянин».