Правительство может выделить на подъем с/х 20 триллионов рублей

По его словам, вопрос продовольственной безопасности сейчас выходит на первый план. Россия потребляет порядка 50–80% продуктов западного производства, то есть все деньги идут не в кошелек нашему крестьянину, а западному фермеру.
«Ввод санкций это тот самый случай, когда говорят: „нет худа без добра“. Они вынуждают верхушку власти подумать о необходимости продовольственной безопасности и начинать принимать конкретные меры, — сказал Вячеслав Тетекин. — Когда ввели санкции, с гордостью было заявлено, что мы найдем альтернативных поставщиков продуктов, заговорили о Турции, Аргентине, Чили, Сербии. Это замечательно, но это иностранные государства, а отечественных нет. И только сейчас мельком прошло сообщение о том, что правительство вроде бы собирается выделить на подъем сельского хозяйства 20 триллионов рублей. Это огромная цифра, она сопоставима с теми средствами, которые выделяются на возрождение вооруженных сил и аграрной промышленности».
Депутат подчеркнул, что если в отношении вооруженных сил и аграрной промышленности деньги закладываются в бюджет, то выделение средств на сельское хозяйство пока в виде обещаний.
«Подъем сельского хозяйства более сложный процесс нежели, чем подъем обороны. Железо можно производить 24 часа в сутки, а вот бычка кормить нельзя, — прокомментировал он. — Поэтому, если мы хотим поднимать сельское хозяйство, то нужно, чтобы крестьянину было гарантировано финансирование и заказы на длительный период. И вот здесь появляются сомнения. Сейчас мы Западу гордо сказали, что обойдемся без него, а завтра, когда ситуация на Украине изменится в ту или иную сторону, западные продукты могут опять вернуться на полки. И что тогда будет делать наш крестьянин».
Вячеслав Тетекин отметил, что бескрайние поля Тюменской области — это огромное национальное достояние. Регион может обеспечить картофелем половину Москвы, а это около 10 миллионов человек. «Если бы была политическая воля то добиться продовольственной независимости можно было бы достаточно быстро. Плюс опора на братские Белоруссию и Казахстан, все заинтересованы в экономическом союзе. Так что, это прежде всего, вопрос политической воли, а дальше уже технологии», — добавил депутат.
Фото: lentaregion.ru