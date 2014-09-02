Наркоторговец платил за жилье героином

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, ранее Михаленков уже был судим за незаконные действия с наркотиками. В июне 2012 года после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы он на путь исправления не встал и вскоре вновь занялся криминальным бизнесом.
О преступной деятельности Михаленкова стало известно сотрудникам полиции. 19 февраля 2014 года правоохранителям удалось установить четыре факта сбыта рецидивистом героина общей массой почти 43 грамма. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Михаленков был задержан. В ходе обыска в доме по ул. Хусаинова, где временно проживал «торговец», еще было изъято около 12 граммов героина и денежные средства. Всего из незаконного оборота было изъято около 55 граммов опасного вещества.
Как установлено расследованием, за жилье, в котором временно проживал Михаленков, он рассчитывался героином.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Михаленкова к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.