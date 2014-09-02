Наркоторговец платил за жилье героином

О преступной деятельности Михаленкова стало известно сотрудникам полиции. 19 февраля 2014 года правоохранителям удалось установить четыре факта сбыта рецидивистом героина общей массой почти 43 грамма. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Михаленков был задержан. В ходе обыска в доме по ул. Хусаинова, где временно проживал «торговец», еще было изъято около 12 граммов героина и денежные средства. Всего из незаконного оборота было изъято около 55 граммов опасного вещества.