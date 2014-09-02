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ЛДПР предлагает отказаться от платной эвакуации авто

2 сентября 2014, 10:01
Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект закона о запрете на платную эвакуацию личных машин. Соответствующие поправки в КоАП предложили Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и Андрей Свинцов.
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Тюмень

Как заявил ИТАР-ТАСС Ярослав Нилов, «эвакуации автомобиля — это обеспечительная мера, которая была введена с целью разгрузки проезжей части, тротуаров, обеспечения свободного проезда и движения пешеходов, но все это осталось в теории».

«На практике вышло по-другому: эвакуация стала издевательством над автомобилистами. Сегодня это коммерческий процесс: чем больше машин будет эвакуировано, тем больше будет выкачано денег из кошельков автовладельцев», — сказал он.

По словам Нилова, сама эвакуация стоит дорого, установленные тарифы вызывают много вопросов, процесс возвращения машины со штрафстоянки крайне неудобен.

«Складывается ощущение: все специально сделано так, чтобы человек навсегда запомнил, что такое эвакуация в России. Люди вынуждены сначала долго дозваниваться, чтобы узнать, где находится их транспортное средство. Потом в любую погоду, в дождь, в слякоть, все — пожилые, инвалиды, женщины с маленькими детьми — должны несколько километров идти пешком по бездорожью до штрафстоянки. Там, на улице, ждать в очереди. Видимо, процесс организовывали так, чтобы все было с минимальными затратами для самих организаторов, но зато максимально дискомфортно для наших граждан», — возмущается автор поправок.

Он также добавил, что водители эвакуаторов получают премии за каждую увезенную машину, поскольку есть определенный план по эвакуированным авто.

«Это привело к тому, что эвакуируют даже то, что нельзя. Например, транспортное средство может быть припарковано в технологическом разрыве. Да, это нарушение ПДД, но эвакуировать нельзя! Бывали случаи, когда эвакуировали автомобили, припаркованные без нарушения ПДД! Мы считаем, что пора отходить от этого варварского метода и переходить к цивилизованному. Эвакуация не должна оставаться в таком виде, в каком она есть сегодня», — заключил Нилов.

Фото: profi-forex.org

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