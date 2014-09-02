ЛДПР предлагает отказаться от платной эвакуации авто

«Складывается ощущение: все специально сделано так, чтобы человек навсегда запомнил, что такое эвакуация в России. Люди вынуждены сначала долго дозваниваться, чтобы узнать, где находится их транспортное средство. Потом в любую погоду, в дождь, в слякоть, все — пожилые, инвалиды, женщины с маленькими детьми — должны несколько километров идти пешком по бездорожью до штрафстоянки. Там, на улице, ждать в очереди. Видимо, процесс организовывали так, чтобы все было с минимальными затратами для самих организаторов, но зато максимально дискомфортно для наших граждан», — возмущается автор поправок.