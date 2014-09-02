Доходы в бюджет Тюменского района предложили увеличить

Думе было предложено увеличить утвержденный общий объем доходов бюджета на 138 133,4 млн. рублей, или 4,9%, а расходов — на 145 761,7 млн. рублей, или на 4,8%. При этом размер дефицита увеличится на 7,6 млн. рублей и составит 227,8 млн. рублей.
По словам депутата Владимира Куракина, сейчас бюджетный процесс строится из первоочередной необходимости увеличения собственной доходной базы. «Нам надо по максимуму использовать преимущества Тюменского района — это развитая дорожная сеть, близость к городу, большой трудовой потенциал. У каждого муниципального образования есть свои плюсы. Их просто надо использовать. Где-то сделать ставку на развитие промышленности, где-то на туризм, где-то на сельское хозяйство. То есть быть в русле той политики, которую проводит команда губернатора, и всеми силами содействовать ее проведению на местах», — подчеркнул он.
Кроме того, на заседании думы обсуждались вопросы присвоения званий «Почетный работник сельского хозяйства» жителям Учхоза и награждении благодарственными письмами думы сотрудников ОАО «Сибнефтемаш». Молодежная палата попросила разрешить использование в своем логотипе герба Тюменского муниципального района. Коснулись на заседании и обсуждения основных направлений развития агропромышленного комплекса в 2013–2015 годах, информирует управление информационной политики.