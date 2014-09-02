Доходы в бюджет Тюменского района предложили увеличить

По словам депутата Владимира Куракина, сейчас бюджетный процесс строится из первоочередной необходимости увеличения собственной доходной базы. «Нам надо по максимуму использовать преимущества Тюменского района — это развитая дорожная сеть, близость к городу, большой трудовой потенциал. У каждого муниципального образования есть свои плюсы. Их просто надо использовать. Где-то сделать ставку на развитие промышленности, где-то на туризм, где-то на сельское хозяйство. То есть быть в русле той политики, которую проводит команда губернатора, и всеми силами содействовать ее проведению на местах», — подчеркнул он.