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Доходы в бюджет Тюменского района предложили увеличить

2 сентября 2014, 08:47
Общий объем доходов бюджета Тюменского района в 2014 году составил 1 177 351,4 тыс. руб. или 41% от годового плана. Его было предложено увеличить на очередном заседании районной думы, где присутствовала первый заместитель главы Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

Думе было предложено увеличить утвержденный общий объем доходов бюджета на 138 133,4 млн. рублей, или 4,9%, а расходов — на 145 761,7 млн. рублей, или на 4,8%. При этом размер дефицита увеличится на 7,6 млн. рублей и составит 227,8 млн. рублей.

По словам депутата Владимира Куракина, сейчас бюджетный процесс строится из первоочередной необходимости увеличения собственной доходной базы. «Нам надо по максимуму использовать преимущества Тюменского района — это развитая дорожная сеть, близость к городу, большой трудовой потенциал. У каждого муниципального образования есть свои плюсы. Их просто надо использовать. Где-то сделать ставку на развитие промышленности, где-то на туризм, где-то на сельское хозяйство. То есть быть в русле той политики, которую проводит команда губернатора, и всеми силами содействовать ее проведению на местах», — подчеркнул он.

Кроме того, на заседании думы обсуждались вопросы присвоения званий «Почетный работник сельского хозяйства» жителям Учхоза и награждении благодарственными письмами думы сотрудников ОАО «Сибнефтемаш». Молодежная палата попросила разрешить использование в своем логотипе герба Тюменского муниципального района. Коснулись на заседании и обсуждения основных направлений развития агропромышленного комплекса в 2013–2015 годах, информирует управление информационной политики.

#Новости#Доходы#Тюменский район#Женя#Экономика
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