92-ой бензин на тюменских заправках подорожал на 28 копеек

Согласно статистике Тюменьстата, в июле дизельное топливо стоило 34,25. АИ-92 прибавил сразу 28 копеек. Месяц назад он стоил 31,35. Удорожание на несколько десятков копеек наблюдается и с другими сортами бензина. АИ-95 и выше в среднем стоил 33,12, теперь — 33,38, самый дешевый АИ-76 вместо 26,97 теперь стоит 27,18.