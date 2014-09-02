92-ой бензин на тюменских заправках подорожал на 28 копеек

Согласно статистике Тюменьстата, в июле дизельное топливо стоило 34,25. АИ-92 прибавил сразу 28 копеек. Месяц назад он стоил 31,35. Удорожание на несколько десятков копеек наблюдается и с другими сортами бензина. АИ-95 и выше в среднем стоил 33,12, теперь — 33,38, самый дешевый АИ-76 вместо 26,97 теперь стоит 27,18.
За год же стоимость топлива прибавила больше двух рублей. Так, в августе 2013 года за литр АИ-92 на тюменских заправках просили в среднем 29,07, АИ-95 — 31,70, АИ-76 — 26,25, дизельное топливо — 31,78.