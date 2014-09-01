В Тюмени отмечают День знаний

Игровая программа «Путешествие в мир интересных наук» приглашает в 14.00 в библиотеку-филиал № 16 (ул. Олимпийская, 20-а). Мероприятие посвящено Дню знаний. Могут ли школьные предметы быть интересными и веселыми? Конечно, могут. В игровой форме ребята совершат путешествие в мир истории и географии, физики и математики. Детей ждут веселые интеллектуальные задачи, опыты, игры с числами и словами. А помогут им в этом популярные детские журналы «Клепа», «Веселый затейник», «Юный эрудит» и другие.