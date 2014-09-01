В Тюмени отмечают День знаний

Рекордсменом по количеству первых классов в областном центре в 2014 году явилась школа № 92 в Тюменском микрорайоне — у нее два корпуса, в которых будут обучаться 19 первых классов. В школе № 63 будет 12 классов. В школе № 67, которая находится в микрорайоне «Тура», и школа № 94, расположенная в Заречном микрорайоне — по 10 первых классов.
Добавим, что сегодня, 1 сентября, с 10 до 18 часов в СДЮСШОР «Прибой» любой желающий сможет познакомиться с отделениями спортивной школы, записаться в секции, получить консультации специалистов и тренеров-преподавателей, выбрать для себя удобное расписание занятий. Подробную информацию о деятельности СДЮСШОР «Прибой» также можно получить на сайте спортивной школы www.priboy72.ru или по телефонам:59-35-85 (СК «Прибой»), 69-38-55 (каток «Прибой»), 69-35-84 (СК «Строймаш»).
В 12.00 часов в ДРЦ «Динопланета» веселый Петрушка ждет всех детишек и их родителей на веселую программу, посвященную началу учебного года. Море конкурсов, призов, подарков и, конечно же, хорошего настроения ждут вас по адресу ул. Московский тракт 118, 4 этаж ТРЦ «Колумб». Подробности по телефону 51-71-26.
Библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина проведет в понедельник серию выездных мероприятий для школьников. Так, в 10 часов в средней школе № 91 (ул. Судоремонтная, 25) стартует первая игровая программа «Вперед, знаток родного края!» для учеников начального и среднего звена. В средней школе № 89 (ул. Малыгина, 8/1) в 10.00 начнется беседа-путешествие «Заповедные места Тюменской области».
Музыкальная театрализованная программа «Через тернии к звёздам» откроется в 10 часов в средней школе № 91 (ул. Судоремонтная, 25). Весёлые ведущие научат первоклассников, как вести себя на уроках в школе. Увлекательные игры по школьной тематике представит Дом культуры «Водник».
В средней школе № 48 (ул. Ершова, 9) в 10.00 откроется литературно-музыкальная постановка «Здесь раньше вставала земля на дыбы». В программе мероприятия — выступление и презентация творческих коллективов Дома культуры «Водник».
В 10.00 — начало праздничной программы «Здравствуй, страна Знаний!» в Доме культуры «Орфей» (ж.р. Березняковский, ул. С. Шахлина, 20). Школьников ожидают весёлые уроки Старого Гнома, приглашение на посещение творческих коллективов ДК «Орфей», краткое знакомство с библиотекой.
Познавательно-игровая программа, посвященная Дню знаний и 70-летию Тюменской области «Большая перемена», пройдет в вечерней школе № 10 (ул. 50 лет Октября, 76), начало — в 10.30, 11.30, 12.30. Для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов пройдет традиционная тематическая встреча нового учебного года вместе с сотрудниками Тюменской городской юношеской библиотеки.
В школе № 52 (ул. Казаровская, 23-а) в 11 часов откроется театрализованно-игровая программа «Здравствуй, страна Знаний!». 1 сентября дорогих первоклассников и учащихся школы № 52, родителей, бабушек и дедушек ждут на торжественной линейке, посвященной Дню знаний хорошие друзья, учителя! Приходите на встречу с первым звонком и первым своим уроком Знаний! Организатор мероприятия — Центр татарской культуры.
В 11 часов в средней школе № 13 (ул. Игримская, 30) стартует тематическая развлекательная программа «Дважды два четыре…». Мероприятие подготовлено ко Дню знаний. В программе прозвучат поздравления учащихся с началом нового учебного года, сказочные персонажи загадают ребятам загадки, проведут конкурсы. Организатор — Дом культуры и творчества «Торфяник».
В Дом культуры «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5-в) в 11.30 приглашает праздничная программа «Здравствуй, страна Знаний!». Школьников ожидает встреча с Попугаем, Обезьяной и Тигром. Герои игровой программы совершат с детьми путешествие в сказочную страну Знаний, познакомят с творческими коллективами ДК «Орфей».
В 12.00 — начало игровой развлекательной программы «Буквы разные писать…» в школе-интернате «Горизонт» (ул. Игримская, 32). Программа посвящена Дню знаний. В праздничной обстановке будут звучать стихи и песни о замечательной школьной поре в исполнении воспитанников творческих студий Дома культуры и творчества «Торфяник», сказочные персонажи загадают ребятам загадки, проведут конкурсы.
Тюменская городская юношеская библиотека, (ул. Червишевский тракт, 15, корп. 1) ждет школьников в 12 часов на познавательно-игровую программу, посвященную Дню знаний и 70-летию Тюменской области «Большая перемена».
Праздничная программа «В стране этой школьной веселой…» приглашает в 12.30 в Дом культуры «Поиск» (ул. Александра Пушкина, 10). Программа, посвященная Дню знаний, пройдет для ребят младшего школьного возраста. В программе: забавы, игры, конкурсы, посвященные школе и началу учебного года.
В 12.30 в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 18) стартует конкурсно-развлекательная программа «Путешествие в страну Знаний». Программа для учащихся начальных классов. Школьники встретятся с Василисой Премудрой, которая проведет викторину о школе и наградит победителей призами. Организатор — Дом культуры «Тура».
В первый школьный день учащиеся пятого класса школы № 31 придут на необычный урок в Центральную детскую библиотеку (ул. Харьковская, 48/2). В 13.00 здесь начнется библиотечный урок «Безопасный Интернет». Девчонки и мальчишки познакомятся с правилами безопасного пользования Интернет-ресурсами, узнают о белых, что значит полезных, для детей сайтах.
Игровая программа «Путешествие в мир интересных наук» приглашает в 14.00 в библиотеку-филиал № 16 (ул. Олимпийская, 20-а). Мероприятие посвящено Дню знаний. Могут ли школьные предметы быть интересными и веселыми? Конечно, могут. В игровой форме ребята совершат путешествие в мир истории и географии, физики и математики. Детей ждут веселые интеллектуальные задачи, опыты, игры с числами и словами. А помогут им в этом популярные детские журналы «Клепа», «Веселый затейник», «Юный эрудит» и другие.
День открытых дверей с концертом, посвященным началу учебного года и Дню знаний «Здравствуй, школа!», состоится в Детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Спорта, 95/1), начало — в 14.00.
В 14.30 откроется праздничный концерт учащихся музыкального направления Детской школы искусств «Этюд» (ул. Текстильная, 21), посвященный началу учебного года.
В Детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Республики, 42) в 15 часов начнется тематическое мероприятие «День знаний». В программе: торжественная линейка и концерт, посвященный началу учебного года и Дню знаний.
Концерт учащихся «С 1 сентября!» начнется в 15.30 в Детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Судоремонтная, 2-а). День открытых дверей пройдет с концертом, посвященным началу учебного года и Дню знаний, информирует администрация города Тюмени.
Напомним, День знаний у тюменцев традиционно будет безалкогольным. Запрет на торговлю спиртным установлен в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 575-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».